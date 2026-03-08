Fue número 2 del mundo, ganó un masters mil, y ahora salió del top 100

En el tenis, el ranking no siempre mide talento: muchas veces mide continuidad. Y cuando el cuerpo no permite competir semana tras semana, la caída puede ser rápida, incluso para una jugadora que ya probó lo que es estar en la cima del mundo.

Te puede interesar: El récord de Djokovic y Federer que Carlos Alcaraz busca igualar

Paula Badosa es 106 en el ranking de la WTA

Paula Badosa salió del Top 100 del ranking WTA y cayó al puesto 106, un golpe fuerte para una tenista que fue número 2 del mundo y que tiene un Masters 1000 en su palmarés. La caída se explica por su renuncia al WTA 500 de Mérida debido a problemas físicos, una ausencia que le costó puntos clave y rompió una racha de 612 días dentro del Top 100.

El momento duele por la comparación con su historia reciente. Badosa ha vivido un ciclo complicado desde 2023 por lesiones, con regresos que ilusionan y recaídas que vuelven a frenar. En Indian Wells, el torneo que marcó el punto más alto de su carrera, volvió a competir, pero el contexto de su ranking ya refleja el precio de esas pausas.

Aun así, su carrera ya tiene logros que la colocan en otra categoría. Badosa suma cuatro títulos individuales en la WTA, incluido el que más pesa por jerarquía: Indian Wells 2021 (WTA 1000). Su lista de campeonatos queda así:



Belgrado 2021 (Serbia Open)

(Serbia Open) Indian Wells 2021 (WTA 1000)

2021 (WTA 1000) Sídney 2022 (Sydney Tennis Classic)

(Sydney Tennis Classic) Washington 2024 (Mubadala Citi DC Open)

La caída al 106 no define su nivel, pero sí cambia el panorama: salir del Top 100 complica accesos directos a cuadros principales y obliga a sumar puntos con urgencia para evitar qualies en ciertos torneos. Y para Badosa, esa es la batalla real del 2026: recuperar continuidad para que el ranking vuelva a reflejar lo que su tenis todavía puede dar.

Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis

Te puede interesar: ¡Se nos casa! Aryna Sabalenka anuncia su compromiso