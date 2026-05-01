Jannik Sinner arrasa en Madrid y va por un récord histórico

Jannik Sinner sigue demostrando por qué es el mejor jugador del planeta en la actualidad. El italiano firmó otra actuación dominante en el Masters 1000 de Madrid y derrotó con autoridad al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-4 para avanzar por primera vez en su carrera a la final de la Caja Mágica.

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El número uno del mundo necesitó apenas una hora y 29 minutos para imponer condiciones frente a un rival que llegaba encendido, luego de mantenerse invicto sobre tierra batida durante toda la temporada 2026. Sin embargo, la historia terminó inclinándose del lado lógico: el mejor tenista del momento volvió a mostrar un nivel prácticamente imparable.

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Sinner sigue construyendo una temporada histórica

Desde el arranque del encuentro, Sinner dejó claro que no estaba dispuesto a dar margen de reacción. El italiano dominó completamente el primer set con un tenis agresivo, preciso y lleno de intensidad, convirtiendo al francés en un espectador más dentro de la pista.

Fils intentó reaccionar en la segunda manga y logró competir de manera más equilibrada, pero el líder del ranking volvió a golpear en el momento clave. En el noveno juego consiguió el quiebre definitivo y posteriormente cerró el partido con autoridad.

La victoria representa la número 22 de la temporada para Sinner, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Además, el italiano quedó a un solo triunfo de convertirse en el primer jugador de la historia en conquistar cinco títulos Masters 1000 consecutivos, una marca que confirmaría el dominio absoluto que ha mostrado en los últimos meses.

El tenista de San Cándido ya conquistó los torneos de París 2025, Indian Wells, Miami y Montecarlo, y ahora buscará completar la obra en Madrid.

Un dominio que ya recuerda a Nadal y Djokovic

Con este resultado, Sinner alcanzó cifras reservadas para las grandes leyendas del tenis mundial. El italiano llegó a 350 victorias como profesional e igualó registros históricos de Novak Djokovic y Rafael Nadal al convertirse en uno de los pocos jugadores capaces de disputar cinco finales consecutivas de Masters 1000.

Además, acumula una impresionante racha de 27 victorias seguidas en torneos de esta categoría, con un balance demoledor de 54 sets ganados y apenas dos perdidos.

Ahora, Sinner espera rival para la gran final. El italiano enfrentará al ganador del duelo entre el belga Alexander Blockx, una de las grandes sorpresas del torneo, y el alemán Alexander Zverev. Mientras tanto, Arthur Fils también deja buenas sensaciones pese a la derrota. El francés continúa consolidándose como una de las grandes promesas del circuito y gracias a su actuación en Madrid escalará hasta el puesto 17 del ranking mundial.

Pero la noche en la Caja Mágica volvió a pertenecerle a Sinner, el hombre que hoy domina el tenis mundial.

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