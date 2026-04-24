¡DURÍSIMA BAJA! Carlos Alcaraz se retira de Roland Garros

Roland Garros suele recibir a sus campeones con la etiqueta de favoritos, pero esta vez el guion se rompió antes de que arranque el cuadro principal. En una gira de arcilla que exige piernas y paciencia, cualquier molestia se convierte en riesgo real cuando el calendario aprieta y los puntos pesan.

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Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros por una lesión en la muñeca

Carlos Alcaraz anunció su baja de Roland Garros 2026 y confirmó que no defenderá el bicampeonato por una lesión en la muñeca derecha, un problema que arrastra desde su retiro en el Abierto de Barcelona y que resultó más serio de lo esperado tras los estudios médicos. La decisión también lo llevó a bajarse de torneos clave de preparación como Madrid, que se está disputando ahora mismo, y el Masters Mil de Roma, con el objetivo de no forzar y evitar una recaída.

El propio Alcaraz reconoció lo difícil del momento y dejó claro que la prioridad es volver bien, no volver rápido. En su mensaje, habló de un “momento complicado” y de la necesidad de ser cauteloso para proteger el resto de la temporada, con la mirada puesta en la gira de césped si la recuperación avanza como espera.

La baja sacude el torneo por el contexto deportivo. Alcaraz llegaba como campeón defensor tras conquistar París en 2024 y 2025, y buscaba un tercer título consecutivo en la Philippe-Chatrier, un logro reservado para muy pocos en la era moderna. Su ausencia abre el cuadro y también empuja la conversación del ranking, porque en esta etapa del año se reparten puntos enormes en Madrid, Roma y en el propio Grand Slam parisino.

Además, el movimiento cambia la narrativa del circuito en plena rivalidad con Jannik Sinner. Con Alcaraz fuera, el italiano gana margen para consolidarse en la cima, ya que al terminar la gira de arcilla, el español habrá perdido 3 mil puntos aunque seguirá siendo 2 lugar en el Ranking de la ATP.

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