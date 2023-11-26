Italia se consagra campeona de la Copa Davis

Por primera vez desde 1976, Italia se ha quedado con la Ensaladera tras vencer en la final de la Copa Davis por marcador de 2-0 a Australia. El punto definitivo lo puso Jannik Sinner gracias a una cómoda victoria de 6-3 y 6-0 sobre Alex de Miñaur que evitó la necesidad de jugar los dobles. Los del país de la bota dejaron en el camino a la poderosa Serbia de Novak Djokovic en las semifinales del certamen.

Matteo Arnaldi fue el encargado de poner por delante a los transalpinos con un apretado triunfo sobre Alexei Popyrin de 7-5, 2-6 y 6-4, ello a pesar de disparar nueve dobles faltas. Así se comenzó a escribir la historia de un título que los italianos han buscado desde hace décadas, habían perdido las tres finales previas que disputaron contra Australia, la subcampeona en la edición de 2022.

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Un 2023 de ensueño para Sinner cerró con broche de oro. Llegó a su primera semifinal de Grand Slam, levantó su primer título de Masters 1000, se sobrepuso a Novak Djokovic (dos veces en mismo número de semanas) y ahora es campeón de la Copa Davis. Hace no mucho le costaba jugar contra los mejores jugadores del ranking y hoy en día se muestra listo para un 2024 que promete grandes emociones.

El campeonato reafirma la buen labor que Italia a hecho en cuanto al tenis se refiere, invirtiendo en instalaciones a lo largo y ancho del país y detectando a los jóvenes talentos para desarrollarlos y llevarlos al máximo nivel. Durante la larga historia de uno de los torneos con mayor tradición en el mundo del deporte, el país de la bota ha salida subcampeón en seis ocasiones. Hoy no.

¿Quiénes son los máximos ganadores de Copa Davis?

El título del domingo acerca a Italia al récord histórico de victorias en Copa Davis, aunque todavía están muy, muy lejos. Estados Unidos encabeza la lista con 32 campeonatos, seguido de Australia y sus 28 cetros. Empatados en tercer lugar con 10 Ensaladeras se encuentran Gran Bretaña y Francia.

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