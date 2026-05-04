El monstruo italiano aplasta la final en la Caja Mágica

Jannik Sinner confirmó su condición de número uno del mundo con una actuación dominante en el Mutua Madrid Open, donde derrotó a Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en apenas 57 minutos para quedarse con el título en la Caja Mágica.

Te puede interesar: México rompe récord en Gaborone 2026, pero se queda fuera del Mundial

El italiano impuso desde el inicio un ritmo altísimo, quebró pronto el servicio de su rival y no le permitió entrar nunca en el partido, en una final que terminó convertida en una exhibición de control, precisión y agresividad desde el fondo de la cancha.

Pericos y Guerreros protagonizan duelo lleno de emociones en la LMB

Jannik Sinner hace récord en los Masters 1000 de la ATP

Con esta consagración, Sinner firmó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el primer tenista en la historia de la serie ATP Masters 1000, desde 1990, en ganar cinco títulos consecutivos de esta categoría.

Madrid se sumó así a una racha que ya incluía conquistas en Montecarlo, Miami, Indian Wells y París, una secuencia que refuerza su dominio en los grandes torneos del circuito y que lo deja en un momento de máxima confianza de cara al resto de la temporada de arcilla. Además, el triunfo le permitió llegar a nueve coronas de Masters 1000 y emparejar a Carlos Alcaraz en la disputa simbólica de los “Big Titles”.

Sinner demuestra su dominio contra Zverev

La victoria también prolongó la paternidad de Sinner sobre Zverev, a quien venció por novena vez consecutiva, un dato que refleja la superioridad que el italiano ha mostrado ante uno de los jugadores más sólidos del circuito. Durante el torneo madrileño, Sinner había avanzado con autoridad frente a rivales como Cameron Norrie, Rafael Jodar y Arthur Fils, y en la final trasladó esa misma seguridad a la definición del campeonato.

Su título en Madrid no solo le da otro trofeo de prestigio, sino que confirma que atraviesa una etapa de madurez competitiva en la que combina consistencia, potencia y capacidad para resolver bajo presión.

Te puede interesar: ¿Oba Femi vs Roman Reigns en SummerSlam 2026? Esta es la apuesta que prepara la WWE