México rompe récord en Gaborone 2026, pero se queda fuera del Mundial

La participación de México en el Campeonato Mundial de Relevos Gaborone 2026 dejó un balance complicado, ya que la delegación no logró asegurar su clasificación al próximo Campeonato Mundial de Atletismo, objetivo central del evento organizado por World Athletics.

A pesar del resultado general, hubo un momento destacado en la prueba de 4x100 metros mixto. El equipo mexicano registró un tiempo de 41.57 segundos, estableciendo un nuevo récord nacional y mostrando avances importantes en las pruebas de velocidad. Sin embargo, el desempeño no alcanzó para avanzar de ronda, ya que el conjunto finalizó en la séptima posición de su heat, quedando fuera de los lugares que otorgaban el pase a la siguiente fase y, por ende, a la justa mundialista.

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Si bien México no consiguió su objetivo principal, la marca lograda en el relevo mixto representa un indicio positivo rumbo al futuro. El resultado confirma que hay una base competitiva en desarrollo, aunque aún se requiere mayor consistencia y profundidad para aspirar a resultados más sólidos en el plano internacional.

En otras pruebas, el panorama fue similar para los relevos nacionales. En el 4x400 metros, tanto en la rama femenil como varonil, los equipos mexicanos no lograron competir por los primeros sitios en sus respectivas series. Las posiciones obtenidas los dejaron sin opciones de clasificación, evidenciando la brecha que aún existe frente a las potencias internacionales en este tipo de pruebas.

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De esta forma, la delegación mexicana cierra su participación en Gaborone 2026 sin clasificaciones, pero con aprendizajes clave y áreas claras de mejora de cara a los próximos compromisos del ciclo atlético.

