¿Oba Femi vs Roman Reigns en SummerSlam 2026? Esta es la apuesta que prepara la WWE

La Noche 2 de Wrestlemania 42 se ha convertido en una de las más espectaculares de los últimos años gracias a la consagración de algunos luchadores como Oba Femi, así como el regreso al trono de Roman Reigns luego de dos años de espera dentro del evento principal de la WWE.

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Curiosamente, estos dos luchadores han dado mucho de qué hablar considerando que la WWE tiene planes muy grandes para ellos, por lo que, desde ahora, ha comenzado el rumor respecto a un posible combate entre Roman Reigns y Oba Femi rumbo a SummesSlam 2026.

¿Oba Femi vs Roman Reigns en WWE SummerSlam 2026?

Oba Femi rompió todos los paradigmas luego de vencer sin demasiadas complicaciones a Brock Lesnar en un lapso de cinco minutos. Roman Reigns, por su parte, se convirtió en el nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado al derrotar en el Main Event de Wrestlemania 42 a CM Punk.

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Posterior a Wrestlemania 42, ambos luchadores fueron entrevistados respecto a lo que tiene el futuro para ellos, Tras vencer a Brock Lesnar, la bestia nigeriana fue clara en mencionar que el cielo es su techo, por lo que dijo que buscaría tener un mano a mano frente al Jefe Tribal.

Roman Reigns, por su parte, aseguró que Oba Femi sigue siendo muy joven. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de enfrentarlo si es que sigue mejorando durante este verano, lo cual haría que el posible enfrentamiento se dé en SummerSlam, el segundo evento más importante del año para la WWE.

¿Cuándo será SummerSlam 2026?

El calendario de la WWE establece que SummerSlam 2026 se llevará a cabo el fin de semana del 1 al 2 de agosto en el Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota. Si Roman Reigns llega como campeón vigente de la empresa, el duelo ante Oba Femi podría ser el estelar de la Noche 2 gracias al nivel de popularidad de cada luchador.