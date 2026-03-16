¡IMPARABLE! Jannik Sinner vence a Daniil Medvedev en la final de Indian Wells

Jannik Sinner frenó a Daniil Medvedev y se coronó campeón del Masters 1000 de Indian Wells Tennis Garden en una final de alta tensión resuelta en dos tie-breaks: 7-6(6), 7-6(4). Con casi dos horas de juego, el partido quedó marcado por la solidez desde el fondo y la capacidad de ambos para sostener el servicio en momentos clave.

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El encuentro que se extendió alrededor de una hora y 55 minutos mostró a un ganador paciente y agresivo cuando debía serlo; Sinner acumuló un alto número de golpes ganadores y buenos porcentajes al saque, mientras que el ruso presionó con su habitual devolución incisiva pero no pudo cerrar los desempates. En ambos sets no hubo quiebres determinantes y la definición tuvo que resolverse en los tie-breaks, donde la compostura del italiano marcó la diferencia.

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Sinner iguala marca de Federer y Djokovic

La victoria tiene una carga histórica, con este título Sinner completa el palmarés en los seis Masters 1000 de pista rápida, un logro que lo coloca junto a Novak Djokovic y Roger Federer entre los pocos que han ganado todos esos torneos en superficie dura. Además, el triunfo prolonga su racha en eventos Masters y refuerza su condición de candidato al número uno en la clasificación ATP.

¿A quién venció Medvedev en la semifinal de Indian Wells?

El camino a la final no fue sencillo, su rival perdió la semifinal ante Carlos Alcaraz en la jornada previa, y llegaba en un gran momento competitivo tras haber derrotado al español, lo que elevó las expectativas para un duelo de alto voltaje. Medvedev, que ya había disputado finales en Indian Wells anteriormente, mostró destellos de su mejor tenis pero se topó con la férrea solidez mental del campeón.

¿El tenista en mejor momento es Sinner?

Sinner celebró el título destacando la confianza del equipo y su capacidad para jugar los puntos importantes con agresividad, mientras que la torpeza de cerrar los tie-breaks terminó por decidir la balanza. El triunfo en Indian Wells refuerza a Sinner como una de las principales fuerzas del circuito de cara a los próximos Masters y al Masters 1000 de Miami.

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