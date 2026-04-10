Jardine toma DRÁSTICA decisión en América que hace enfurecer a Henry Martín

Las Águilas del América atraviesan por una de las crisis más complicadas que el club ha tenido desde la llegada de André Jardine, técnico brasileño. Ante esta situación, el entrenador habría tomado una importante decisión que, de cierta forma, afecta a su delantero Henry Martín.

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La semana ha sido tensa para Coapa, pues después de igualar como visitante ante Santos, ahora América tendrá que enfrentar el Clásico Joven frente a Cruz Azul. Ahora, Jardine estaría pensando en tomar una decisión que no caería bien en algunos jugadores, entre ellos el propio Henry Martín.

¿Qué decisión de Jardine haría enfurecer a Henry Martín?

Uno de los cambios más grandes que se han visto en los últimos partidos del Club América guarda relación con el gafete de capitán, el cual, con la baja de elementos como Henry Martín y Luis Ángel Malagón, se ha entregado a Alejandro Zendejas, un elemento vital en el apartado azulcrema.

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Esta situación se ha mantenido de tal forma principalmente por los pocos minutos que Henry Martín ha tenido a lo largo de la semana, lo anterior considerando que es muy poco probable que tenga minutos en el Clásico Joven ante Cruz Azul a la espera de que consiga el alta para estar en los cuartos de final de la Concachampions.

Ante tal situación, no se descarta que Jardine le mantenga el gafete de capitán a Alejandro Zendejas durante el resto de la temporada pese al hipotético regreso de Martín, aunque vale decir que esta información no ha sido confirmada ni rechazada por el mismo entrenador azulcrema.

¿En qué posición de la tabla se encuentra actualmente el Club América?

En estos momentos, el Club América se encuentra en la sexta posición de la tabla general al registrar un total de 18 puntos, por lo que la victoria frente a Cruz Azul es prácticamente obligatoria si es que desea acceder a la Liguilla, misma que será la última antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.