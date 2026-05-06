WWE Backlash 2026: Cartelera, día, horario y DÓNDE VER en México

Se trata, sin duda alguna, de uno de los eventos más esperados que la WWE tendrá durante este primer semestre del año. La polémica generada por Wrestlemania 42 se ha disipado con la llegada de Backlash, por lo que es preciso que conozcas todos los detalles al respecto de esta función.

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A menos de un mes de la última edición de Wrestlemania, la WWE presenta una nueva función llamada Backlash, misma que se realizará este fin de semana. Por tal motivo, aquí conocerás la cartelera oficial, el día, horario y el canal de transmisión al interior de la República Mexicana.

¿Cuál es la cartelera para WWE Backlash 2026?

A diferencia de lo que se esperaba en un inicio, la realidad es que la cartelera para Backlash ha llamado realmente la atención gracias a las superestrellas que aparecerán en el evento, destacando nombres como Iyo Sky, Roman Reigns, Seth Rollins y Bron Breakker. Esta es, hasta el momento, la cartelera confirmada por la WWE.

Danhausen y un luchador sorpresa vs Kit Wilson y The Miz.

Trick Williams vs Sami Zayn por el Campeonato de los Estados Unidos.

Seth Rollins vs Bron Breakker.

Asuka vs Iyo Sky.

Roman Reigns vs Jacob Faty por el Campeonato Mundial Pesado de la WWE.

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La cartelera que apunta a final de #WWEBacklash, con cinco combates confirmados. ¿Opiniones?



Me falta una lucha femenina más por algún título. La diferencia entre los combates de RAW y los de SmackDown es increíble. pic.twitter.com/k89BHbrQL3 — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) May 2, 2026

¿Dónde y cuándo será Backlash 2026?

La WWE ha decidido llevar Backlash a Florida, más precisamente al Benchmark International Arena de Tampa. Se trata del primer gran evento tras Wrestlemania 42, motivo por el cual este se llevará a cabo el sábado 9 de mayo del 2026.

¿A qué hora y por dónde ver en vivo en México?

El evento comenzará en punto de las 5 de la tarde en la Ciudad de México, así como a las 7 de la noche en el Este de los Estados Unidos y a la 1 de la madrugada en España. Si deseas disfrutar de todos los detalles de esta nueva función de la WWE, únicamente tienes que contar con una suscripción en la plataforma de streaming Netflix.