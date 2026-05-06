Semifinales de Conferencia NBA: ¿Qué juegos se disputan HOY miércoles 6 de mayo?

¡La mejor etapa del año finalmente ha llegado! Será este miércoles 6 de mayo cuando los amantes del baloncesto a nivel profesional disfruten del Juego 2 correspondiente a las semifinales de Conferencia de la NBA, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto.

Los playoffs de la NBA

Hoy miércoles 6 de mayo la NBA presenta un total de dos juegos correspondientes a las semifinales de Conferencia, lo anterior después de una primera ronda que dejó varias sorpresas y mucho de qué hablar. Ante ello, aquí conocerás qué equipos se enfrentan y a qué hora son los duelos.

¿Cómo se juegan las semifinales de Conferencia de la NBA hoy miércoles 6 de mayo?

New York Knicks vs Philadelphia 76ers | Madison Square Garden de Nueva York | 5 de la tarde.

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves | AT&T Center de San Antonio | 7:30 de la tarde.

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¿Cómo llegan las escuadras a estas semifinales de Conferencia?

Los Knicks de Nueva York llegan a estas semifinales de Conferencia de la NBA luego de vencer sin demasiados problemas a los Atlanta Hawks por 4-2 en la fase anterior. Los 76ers de Philadelphia, por su parte, sorprendieron a propios y extraños al venir de atrás y derrotar a los Celtics de Boston por 4-3, sumando tres triunfos en los últimos duelos entre ambos.

Los Spurs de San Antonio, del otro lado de la moneda, llegan a esta ronda de la NBA tras vapulear a los Trail Blazers a través de una serie de 4-1, sumando, en su último triunfo, más de 110 puntos. Finalmente se encuentran los Timberwolves, equipo que también logró su pase a esta ronda luego de derrotar por 4-2 a los Nuggets tras el último triunfo por 110 - 98.