Javier Aguirre confirma SENSIBLE baja para el México vs Corea del Sur

Este lunes 8 de septiembre del 2025, Javier Aguirre confirmó en conferencia de prensa la sensible baja de Edson Álvarez para el partido de México vs Corea del Sur .

El entrenador explicó que Edson Álvarez está descartado para el encuentro ante Corea del Sur y que todavía no conoce la gravedad de la lesión del mediocampista luego de que le han realizado estudios los médicos.

“Edson, los doctores le hicieron unos estudios, todavía no tengo los resultados y ellos sabrán cuando hacerlo publico y cómo es la magnitud de la lesión. Edson está descartado”.

❌ ¡Edson Álvarez descartado! ❌El ‘Vasco’ habla sobre la lesión del medio centro y confirma que aún no hay resultados sobre la gravedad 🔴 EN VIVO: https://t.co/kQiqb0oS7q #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/qtgqx7S4kR — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 8, 2025

Javier Aguirre sin un hombre clave ante Corea del Sur

Javier ha utilizado siempre que puede a Edson Álvarez en su once titular. La experiencia europea que tiene el mediocampista y su gran nivel, le otorga la confianza del entrenador mexicano para ser de los titulares.

Ante Corea del Sur, será una dura baja pues es un equipo que busca clasificar al Mundial de 2026 y que en las últimas ediciones ha sorprendido con el nivel que ha mostrado.

La posible alineación de México vs Corea del Sur

La baja de Edson Álvarez puede cambiar los planes de Javier Aguirre para el partido de México vs Corea del Sur pues el mediocampista es una pieza clave en el once de la Selección.

Con su salida, la alineación que podría usar Aguirre sería la siguiente:

Portero: Malagón

Defensas: Rodrigo Huescas, Johan Vásquez, Chiquete Orozco y Mateo Chávez

Mediocampistas: Erik Lira, Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez

Delanteros: Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Roberto Alvarado

Es importante mencionar que César Montes puede tener minutos a pesar de haber sido expulsado en el partido de México vs Japón, pues al tratarse de un juego amistoso, no se mantiene la sanción.

Así fue la lesión de Edson Álvarez en el México vs Japón

Al minuto 28 del primer tiempo de México vs Japón, Edson Álvarez se tiro al terreno de juego al sentir una lesión. El mediocampista se agarró la pierna derecha por la parte trasera y pidió la atención medica.

VIDEO: Edson Álvarez sale lesionado en el México vs Japón

El futbolista no pudo continuar en el terreno de juego y para prevenir agrandar su lesión, Javier se vio obligado hacer el primer cambio del partido entrenado en su lugar Erick Lira.

