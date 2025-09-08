México vs Corea del Sur: ¿Quién ha ganado más partidos entre ambas selecciones?

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Corea del Sur este martes 9 de septiembre en un amistoso internacional que será transmitido EN VIVO por Azteca 7, además de la app y el sitio web de TV Azteca Deportes. El partido se jugará en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con previa desde las 18:50.

Este duelo no es nuevo en el calendario del conjunto azteca. México y Corea del Sur han chocado en 14 ocasiones, incluyendo dos enfrentamientos en Copas del Mundo, ambos con sabor a victoria para la Selección Mexicana.

Enfrentamientos mundialistas México vs Corea del Sur

Francia 1998 : El primer choque mundialista entre ambas selecciones se dio en Lyon, durante la fase de grupos. México se impuso 3-1 con goles de Ricardo Peláez y doblete de Luis Hernández. Por Corea del Sur marcó Ha Seok-ju.



: El primer choque mundialista entre ambas selecciones se dio en Lyon, durante la fase de grupos. se impuso con goles de Ricardo Peláez y doblete de Luis Hernández. Por Corea del Sur marcó Ha Seok-ju. Rusia 2018: En la Rostov Arena, México volvió a vencer a los surcoreanos, esta vez 2-1, con anotaciones de Carlos Vela (de penal) y Javier “Chicharito” Hernández. El gol de los asiáticos llegó en tiempo de compensación por parte de Son Heung-min, que estará en el partido de mañana. Este triunfo fue clave para que los aztecas avanzaran a octavos de final en una fases de grupos más recordadas por el triunfo ante la poderosa Alemania.

Ambos partidos reflejan el dominio mexicano en citas mundialistas, aunque Corea del Sur ha demostrado ser un rival incómodo, especialmente por su velocidad y disciplina táctica. En total, México ha ganado 8 de los 14 enfrentamientos históricos, con 2 empates y 4 derrotas.

Este martes, el duelo servirá como preparación rumbo al Mundial 2026, donde México será anfitrión. El técnico Javier Aguirre buscará afinar detalles en su esquema, mientras que Corea del Sur llega con confianza tras vencer a Estados Unidos en su último amistoso.

