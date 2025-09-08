¿Cuándo juega México vs Corea del Sur? Partido de la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana se enfrentará ante Corea del Sur, un partido amistoso que sirve de preparación para los dos equipos de cara al Mundial de 2026. El México vs Corea del Sur se jugará el martes 9 de septiembre de 2025 y el escenario elegido para el partido es el Estadio GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Cuenta con una capacidad para alrededor de 30,000 espectadores y es el hogar del Nashville SC de la MLS.

Horario del México vs Corea del Sur

El partido de México vs Corea del Sur se disputará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

¿Cómo ver el México vs Corea del Sur EN VIVO y GRATIS?

La transmisión de México vs Corea del Sur lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de TV Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano. La transmisión comienza en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

Así llegan México y Corea del Sur

México, bajo la dirección de Javier Aguirre, busca consolidar su estilo de juego para el Mundial de 2026. Llega de empatar 0-0 ante Japón en un partido que fue bastante cerrado y que dominaron los niponeses.

#ElBúnker | Viaja con nosotros a Nashville. ✈️ Revive las últimas horas de actividad de nuestra Selección en su camino de preparación. ⚽ Video completo 👉 https://t.co/zvtnvhsisW @amazonmex | #PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ * Publicidad para México pic.twitter.com/ODCvC8sTH6 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 8, 2025

Por su parte, Corea del Sur, conocida por su disciplina táctica y velocidad, llega con un equipo experimentado, incluyendo estrellas como Son Heung-min. Llegan de vencer 2-0 al conjunto de Estados Unidos por lo que México podría tener una dura prueba.

