¿Afectará la altura y el Estadio? Javier Aguirre adelanta lo que pasará con Inglaterra en los 8vos de Final vs México

La Selección Mexicana tendrá una cita con el destino este domingo 5 de julio cuando se enfrente a Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la cancha del mítico Estadio de la Ciudad de México en donde buscarán su histórico pase a los Cuartos de Final por tercera vez en su historia y el director técnico nacional, Javier Aguirre, habló en conferencia de prensa este sábado.

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Javier Aguirre y México buscará afrontar el partido contra una potencia mundial

El Vasco Aguirre destacó que México se enfrentará a una de las mejores selecciones del mundo este domingo, por lo que buscarán hacer un partido perfecto para salir victoriosos de la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

"Estás enfrentando al número 4 del mundo en ranking FIFA, campeón del mundo en 66, tiene una gran liga que nutre a la selección, es un equipo top en el mundo y tenemos que hacer un partido perfecto para superarlo y jugar aún mejor para superarlo e incluso tener el factor suerte que a veces ayuda en estos partidos", reconoció el Vasco.

El técnico de la Selección Mexicana dejó ver que tiene bien estudiado a su rival y descartó que dentro de la cancha pueda haber influencia respecto al ambiente en el estadio, la altitud de la Ciudad de México y las condiciones en general.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the press conference REUTERS/Henry Romero|Henry Romero/REUTERS

"Los ingleses históricamente son muy veloces, es verdad que tienen jugadores muy importantes dentro y fuera de su país, es una selección muy poderosa físicamente, pero juegan bien al futbol. Tuvieron un cambio desde la llegada de Southgate, Tuchel la ha continuado, este equipo juega de dos maneras, con balones largos, jugada cuerpo a cuerpo y si no camino, juegan de otra manera. En la altura y físico, es algo que dejo de fuera, son hombres y somos 11 contra 11, somos 11 mexicanos que tenemos que hacer gol", sentenció Aguirre.

"Tuvimos una muy buena preparación, tiempo suficiente para elegir a jugadores que no priorizaran su talento individual y estuvieran al servicio del equipo, que dejaran de lado sus egos, que fueran humildes y en ese sentido por la comunión que tenemos con la afición y familia, acertamos en el plano humano, gente entregada. Los ves trabajar, se ayudan entre ellos, si son mismas posiciones a veces no se saludan pero aquí no, todos se llevan bien y tienen la voluntad de ayudar al equipo, todos están blindados por sus familias", completó.

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