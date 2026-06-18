Resultados de los juegos HOY miércoles 17 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Una jornada más de la Copa Mundial de la FIFA 2026 culminó y nuevamente, la fiesta del futbol no nos decepcionó. Dos de las selecciones candidatas a llevarse el trofeo de la justa veraniega saltaron a escena y dejaron sensaciones muy diferentes. A primera hora, Portugal no pudo con la República Democrática del Congo, mientras que, el combinado de Inglaterra dejó en claro que no viene a pasear y goleó a Croacia.

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Más tarde, Ghana venció a Panamá en un duelo muy vistoso en la ciudad de Toronto para quedar en igualdad de puntos con el cuadro británico. Finalmente, la Selección de Colombia hizo su aparición en el Estadio Ciudad de México y derrotó a su similar de Uzbekistán para quedarse con el liderato de su sector.

Portugal 1-1 República Democrática del Congo

Inglaterra 4-2 Croacia

Ghana 1-0 Panamá

Colombia 3-1 Uzbekistán

México vs Corea del Sur por TV Azteca Deportes

Duelo de poder a poder en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Mexicana de Futbol se verá las caras contra su similar de Corea del Sur en el Estadio Guadalajara en busca del liderato absoluto del sector. Los pupilos de Javier Aguirre derrotaron a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, mientras que, los Tigres de Asia vinieron de atrás y sacaron las tres unidades ante los checos en suelo tapatío.

Partidos del día jueves 18 de junio del Mundial 2026