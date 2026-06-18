Resultados de los juegos HOY miércoles 17 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección de Inglaterra empezó con el pie derecho, detuvieron a la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia tuvo fiesta en la Ciudad de México.
Una jornada más de la Copa Mundial de la FIFA 2026 culminó y nuevamente, la fiesta del futbol no nos decepcionó. Dos de las selecciones candidatas a llevarse el trofeo de la justa veraniega saltaron a escena y dejaron sensaciones muy diferentes. A primera hora, Portugal no pudo con la República Democrática del Congo, mientras que, el combinado de Inglaterra dejó en claro que no viene a pasear y goleó a Croacia.
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Más tarde, Ghana venció a Panamá en un duelo muy vistoso en la ciudad de Toronto para quedar en igualdad de puntos con el cuadro británico. Finalmente, la Selección de Colombia hizo su aparición en el Estadio Ciudad de México y derrotó a su similar de Uzbekistán para quedarse con el liderato de su sector.
- Portugal 1-1 República Democrática del Congo
- Inglaterra 4-2 Croacia
- Ghana 1-0 Panamá
- Colombia 3-1 Uzbekistán
México vs Corea del Sur por TV Azteca Deportes
Duelo de poder a poder en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Mexicana de Futbol se verá las caras contra su similar de Corea del Sur en el Estadio Guadalajara en busca del liderato absoluto del sector. Los pupilos de Javier Aguirre derrotaron a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, mientras que, los Tigres de Asia vinieron de atrás y sacaron las tres unidades ante los checos en suelo tapatío.
Partidos del día jueves 18 de junio del Mundial 2026
- República Checa vs Sudáfrica (Grupo A) Hora: 11:00 CDMX Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EE.UU.)
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B) Hora: 14:00 CDMX Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles (EE.UU.)
- Canadá vs Catar (Grupo B) Hora: 17:00 CDMX Sede: BC Place, Vancouver (Canadá)
- México vs República de Corea (Grupo A) Hora: 20:00 CDMX Sede: Estadio Akron, Guadalajara (México)