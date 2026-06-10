Javier Aguirre pone a esta Selección Nacional como su favorita para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre compareció este miércoles 10 de junio en conferencia de prensa, un día antes del debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA ante Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México, y entre otras cosas fue cuestionado a sobre su favorito para levantar el máximo trofeo del futbol mundial el próximo domingo 19 de julio.

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Javier Aguirre pone a España como la favorita para ganar el Mundial 2026

Javier Aguirre fue cuestionado sobre su favorito para llevarse el Mundial 2026 y dejó claro que la Selección de España tiene amplias posibilidades de coronarse campeones del mundo por los jugadores con los que cuenta actualmente en su plantel.

"De España lo vi el otro día, conozco bien a Luis, a sus jugadores, los he sufrido, a uno que otro lo conozco muy bien y lo he dirigido y creo que es una de las favoritas. Es uno de los favoritos sin duda, es un equipo muy querido junto con Brasil. España tiene muy buena afición en mii país, se les quiere mucho", señaló Aguirre en la conferencia.

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El entrenador de la Selección Mexicana también reconoció que su decisión por decantarse por España entre los favoritos para ganar el Mundial radica en el cariño que siente por el país y por el valor que le han dado a su carrera como director técnico y a otros aspectos personales.

"Tengo muchos amigos en la prensa, la afición, mis hijos estudiaron allá, después de tanto tiempo me siento valorado, respetado y en mi trabajo que es público siempre te califican por los últimos resultados, entonces últimamente la Selección lo ha hecho bien y hay mucha más confianza en mí y en mi trabajo, en ese aspecto el grupo humano que tengo a mi cargo se siente muy seguro con lo último que se ha hecho y se siente como yo respetado y valorada", reconoció Aguirre.

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