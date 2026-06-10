Los jugadores ya no podrán hacer esto: las nuevas reglas del Mundial 2026

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será recordada por ser la primera con 48 selecciones y tres países anfitriones. También podría convertirse en uno de los torneos más importantes de la historia reciente por una razón menos evidente: las reglas del juego cambiarán.

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Durante años, aficionados, entrenadores y futbolistas han convivido con prácticas que suelen generar frustración. Jugadores que se toman una eternidad para abandonar el campo, equipos que retrasan reanudaciones de forma deliberada o protestas que terminan consumiendo minutos enteros. Ahora, la FIFA quiere poner un alto a varias de esas situaciones.

El organismo considera que el futbol moderno necesita más tiempo efectivo de juego y menos interrupciones innecesarias, por lo que la Copa Mundial de la FIFA 2026 servirá como escaparate para una nueva serie de medidas.

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La FIFA quiere acabar con algunas de las conductas más criticadas

Uno de los principales objetivos será reducir las pérdidas de tiempo que suelen aparecer cuando un equipo intenta conservar una ventaja.

Las reanudaciones tendrán menos margen para demorarse y los futbolistas que abandonen el terreno de juego lentamente durante una sustitución podrían terminar perjudicando directamente a su propio equipo.

Las protestas también estarán bajo observación. Determinados comportamientos que anteriormente terminaban únicamente en advertencias ahora podrían derivar en sanciones más severas.

Además, la FIFA busca combatir algunas prácticas relacionadas con interrupciones por supuestas lesiones que terminan rompiendo el ritmo natural de los encuentros.

La intención es clara: que el balón esté más tiempo en juego y que los partidos dependan más del futbol que de las estrategias para enfriar el encuentro.

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El VAR tendrá más influencia en los partidos

La tecnología también asumirá un papel más importante durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El VAR contará con nuevas facultades para intervenir en acciones que hasta ahora quedaban fuera de revisión, especialmente cuando existan errores evidentes que puedan alterar el desarrollo de un partido.

Esto incluye determinadas decisiones disciplinarias, confusiones de identidad entre futbolistas y algunas acciones previas que puedan influir directamente en jugadas decisivas.

La FIFA considera que estas modificaciones ayudarán a reducir errores que históricamente han generado polémica en los grandes torneos.