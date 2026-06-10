Gilberto Mora reveló que este mexicano es su ídolo y ahora comparte vestidores con él

Gilberto Mora disputará su primera Copa Mundial de la FIFA 2026™ con apenas 17 años de edad. Será el jugador más joven de todo el torneo, por lo que los focos estarán puestos sobre él durante el certamen. Gracias a su corta edad, hoy comparte vestidor con algunos de sus ídolos mexicanos, como es el caso de Guillermo “Memo” Ochoa.

El experimentado portero de la Selección Mexicana es reconocido mundialmente por su largo recorrido en la Copa Mundial de la FIFA™. Disputó cinco ediciones, desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, y México, Estados Unidos y Canadá será su sexta participación en el certamen internacional, un récord histórico que compartirá con gigantes. Lo cierto es que Mora siente mucha admiración por el Memo Ochoa.

Crédito: Mexsport

Gilberto Mora revela que Memo Ochoa es uno de sus ídolos

En declaraciones recientes, el mediocampista de la Selección Mexicana reveló la importancia que tuvo el guardameta de 40 años durante su juventud y en su formación como aficionado del futbol.

“No, no, no… Pues la verdad que Memo es un ídolo para mí porque desde chico, yo veía los partidos de la selección y siempre estaba Memo en la portería y siempre nos salvaba de muchos goles y eso me ponía, de chico muy feliz”, compartía Gilberto Mora.

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El portero mexicano tuvo actuaciones memorables bajo los tres palos, siendo recordadas sus participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018, donde consiguió ser figura para que México sobrepasara la fase de grupos en ambos torneos.

“El poder estar con él en el campo y tenerlo de compañero, es un sueño hecho realidad y agradecerle también porque desde que llegué me ha tratado súper bien; es una persona increíble y agradecerle todo su apoyo", agregó Mora.

Gilberto Mora y Memo Ochoa

Gilberto Mora deberá ganarse un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A pesar de su calidad, Javier Aguirre no contemplaría al juvenil como titular. Todo parece indicar que el mediocampo titular de México en el debut contra Sudáfrica será Brian Gutiérrez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo. Gilberto Mora se mantendría en el banco de suplentes para ser una de las primeras opciones de recambio en caso de ser necesario.

El duelo directo será contra Gutiérrez, futbolista de Chivas, por lo que el jugador de Tijuana tendrá una tarea difícil para ganarse la confianza de su entrenador. Brian es una de las figuras del equipo azteca y uno de los rendimientos más altos del equipo desde su aparición, según sitios especializados en estadísticas.

De todos modos, es un hecho que Mora sumará minutos en el torneo y dependerá de él ganarse un lugar en el once inicial de la Selección Mexicana.