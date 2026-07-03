Javier Aguirre da su postura sobre el posible CAMBIO DE HORARIO vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026

El partido entre las Selecciones de México e Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 del próximo domingo 5 de julio sufrirá una modificación de horario y se disputaría a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, un cambio de hora que ha molestado al técnico nacional, Javier Aguirre.

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Javier Aguirre, molesto con el cambio de horario del México vs Inglaterra

El Vasco Aguirre habló ante los medios de comunicación para expresar su molestia por el cambio de horario que afrontará el partido entre las Selecciones de México e Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM del próximo domingo 5 de julio.

El entrenador nacional señaló que esta modificación afecta en general la logística del equipo mexicano que ya tenía considerado saltar a la cancha a las 18:00 horas y la recuperación de los jugadores, especialmente de dos que estaba resentidos.

“Claro (que afecta) y la recuperación, y tengo dos jugadores tocados, no voy a decir cuáles, nos vienen bien esas 6 horas, parece una tontería, pero no lo es. Los médicos están trabajando para recuperarlos a las 6 de la tarde, no a las 12”, sentenció Aguirre.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 29, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the press conference REUTERS/Henry Romero|Henry Romero/REUTERS

El estratega nacional aseguró que no fue consultado sobre la modificación de horario, por lo que no pudo ocultar su molestia ante los cambios que se realizarán.

“Insisto, FIFA manda y a tragar ajo y agua. No (me consultaron), ¿me consultas? A las 6 (pido el partido), el rival. Es mi casa, mi horario y mi forma de ser, pero bueno, nada”, agregó.

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