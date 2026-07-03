Quién es realmente el jugador más barato de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
Aunque México cuenta con futbolistas valuados en millones de euros, hay un integrante del plantel de Javier Aguirre que aparece como el de menor valor de mercado en la actual convocatoria mundialista
El jugador más barato de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no es un juvenil ni un futbolista con poca experiencia internacional. De hecho, se trata de uno de los nombres más reconocidos en la historia reciente del futbol mexicano y de una figura que ha disputado múltiples Mundiales.
Según Transfermarkt, actualmente, la plantilla de México tiene un valor de mercado total de 191.85 millones de euros, con jugadores como Santiago Gimenez, Edson Álvarez y Julián Quiñones entre los más cotizados del equipo.
¿Quién es el jugador más barato de la Selección Mexicana?
Según las valoraciones más recientes, Guillermo Ochoa es el jugador más barato de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con un valor estimado de apenas 250 mil euros.
El arquero de 40 años, actualmente en el AEL Limassol de Chipre, ocupa el último lugar en la lista de cotizaciones del plantel que dirige Javier Aguirre.
La cifra contrasta con la de otros guardametas convocados. Raúl Rangel aparece valuado en 6.5 millones de euros, mientras que Carlos Acevedo alcanza los 2.8 millones. Después de Guillermo Ochoa, los jugadores con menor valor de mercado dentro de la convocatoria son:
- Guillermo Ochoa — 250 mil euros
- Guillermo Martínez — 1.5 millones de euros
- Jorge Sánchez — 2 millones de euros
- Carlos Acevedo — 2.8 millones de euros
- Jesús Gallardo — 2.8 millones de euros
En el otro extremo aparecen algunos de los futbolistas más valiosos del equipo. El futbolista con mayor valor de mercado es Santiago Gimenez, tasado en 18 millones de euros. Detrás del delantero del AC Milan aparecen:
- Edson Álvarez — 15 millones de euros
- Armando González — 15 millones de euros
- Julián Quiñones — 14 millones de euros
- Johan Vásquez — 12 millones de euros
- Érik Lira — 12 millones de euros
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El valor de mercado no define una Copa Mundial. Las cotizaciones sirven como referencia sobre la actualidad, edad y proyección de los futbolistas, pero no necesariamente reflejan su importancia dentro de un torneo tan corto como la Copa Mundial de la FIFA 2026™. México buscará seguir haciendo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde enfrentará a Inglaterra con la ilusión de avanzar a los cuartos de final.
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