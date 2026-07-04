Javier Aguirre revela LO MEJOR que ha hecho en la Selección Mexicana en el Mundial 2026

A nada del esperado partido contra Inglaterra en los octavos de Final del Mundial 2026, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa y soltó un detalle curioso sobre cómo ha mejorado el ambiente dentro de la Selección Mexicana. Para el 'Vasco', la clave de la unión en este Mundial 2026 está en una regla muy simple.

Al preguntarle sobre el manejo del grupo, el técnico confesó cuál ha sido su mejor decisión desde que llegó: "Les quito el teléfono a la hora de la comida, es lo mejor que he hecho. Aparte, hemos puesto nuestra parte para que sea un orgullo vestir la selección nacional. Alguna vez leí que no querían venir por los viajes, mal pago y la crítica; hoy todos se pelean por venir y es algo que hemos conseguido".

Además de presumir el buen ambiente, Aguirre sabe perfectamente lo que está en juego. Sin darle rodeos, aseguró que el duelo contra los ingleses es, sin duda, el partido más importante de México en toda la historia de los Mundiales.

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Llamado para la afición mexicana

Cuando se le preguntó sobre los temas fuera de la cancha y las recientes polémicas con la afición, Aguirre prefirió no meterse en problemas. Decidió respaldar por completo a su capitán y enfocarse solo en el juego.

"Me sumo al mensaje de Memo Ochoa, no es algo que nos agrade a nadie. Nos dedicamos al futbol y no quiero aprovechar esta tribuna para hablar de cosas que no me competen", sentenció el entrenador.

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¿Dónde VER EN VIVO Y GRATIS el México vs Inglaterra?

Este partidazo por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo se jugará este domingo 5 de julio. La cita será en el Estadio Ciudad de México, y el balón empezará a rodar a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México).

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