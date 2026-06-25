Javier Aguirre se rinde ante Guillermo Ochoa tras la victoria de México contra Chequia 3-0 y el paso perfecto en la Fase de Grupos del Mundial 2026: “Es una leyenda y es mexicano”

Tras sellar el paso perfecto en la Fase de Grupos con la contundente victoria de 3-0 sobre Chequia, la Selección Nacional vive un momento anímico inmejorable. En una entrevista post partido, Javier Aguirre habló para las cámaras de Azteca Deportes y dejó en claro el peso específico que tienen sus referentes dentro del vestidor.

El "Vasco" no dudó en destacar el nivel histórico que atraviesa Guillermo Ochoa bajo los tres postes del combinado tricolor, reconociendo su impacto tanto en la cancha como fuera de ella tras ingresar de cambio en los miutos finalea del partido, para sumar sus seis mundiales disputados.

"Es una leyenda del futbol mundial, es de época todo lo del mundial, es una leyenda y es mexicano", aseguró el estratega nacional sobre el arquero.

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La disciplina y el liderazgo del guardameta son fundamentales para el buen paso del equipo, algo que Aguirre valora profundamente en el día a día de la concentración.

"Sí, está jugando muy bien, va al gimnasio, no para, está animando a sus compañeros, está mejor que nunca", añadió.

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El reto de gestionar a los 26 jugadores en el Mundial 2026

El éxito de la Selección Mexicana en esta primera fase no solo recae en los once que saltan al campo, sino en la dinámica y el compromiso de todo el grupo. Mantener la armonía y el nivel competitivo en un Mundial exige un control total del plantel. México le ha dado minutos a todo su plantel de campo en esta justa mundialista.

Al respecto, el técnico tricolor valoró el esfuerzo colectivo y la planeación para mantener a la plantilla unida, asegurando que la gestión interna ha sido clave para amarrar los nueve puntos del grupo.

"Es muy difícil mover 26 jugadores en tres partidos, hicimos un trabajo perfecto", sentenció Aguirre, dejando claro que el grupo está sólido y listo para afrontar la ronda de los Dieciseisavos de Final.

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