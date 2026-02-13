Surgió de Cruz Azul, pero “vomitó” sobre el club y se volvió una leyenda de Tigres

A lo largo de su historia Cruz Azul no se ha distinguido por contar con fuerzas básicas de primer nivel, por lo que son pocos los futbolistas surgidos de La Noria que han destacado a nivel nacional e internacional. De hecho, probablemente uno de los últimos ejemplos de lo anterior fue Javier Aquino.

Javier Aquino llegó a convertirse en una de las joyas que Cruz Azul creó durante la década pasada al grado de jugar en el balompié de Europa; sin embargo, a su regreso a la Liga BBVA MX el oaxaqueño despotricó contra su antiguo club y, a su vez, forjó una carrera de leyenda en Tigres. Esta es su historia.

Javier Aquino, de ser villano en Cruz Azul a convertirse en leyenda en Tigres

Surgido de las fuerzas básicas, Javier Aquino llegó al primer equipo de Cruz Azul en julio del 2010, institución en la que de inmediato comenzó a brillar como extremo por izquierda y derecha. Sus grandes actuaciones llamaron poderosamente la atención del Villarreal, equipo que lo fichó en 2013.

Antes de su arribo a España, Javier Aquino dejó Cruz Azul con 8 anotaciones y 19 asistencias en 93 partidos; sin embargo, nunca pudo destacar en Villarreal y posteriormente en el Rayo Vallecano, por lo que volvió a la Liga BBVA MX con Tigres, institución en la que es considerado una de las leyendas más grandes del club.

Con los universitarios, Aquino sumó 30 anotaciones y 58 asistencias en 442 partidos. Incluso, fue precisamente en un duelo de preparación en CU en donde, tras un altercado entre ambos equipos, Javier se burló de Julio César Domínguez al pedirle que “levantara la Copa” en alusión al torneo amistoso, un recuerdo que se ha mantenido en la memoria de los celestes.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el juego entre Cruz Azul y Tigres?

Cruz Azul y Tigres se enfrentarán en uno de los juegos más interesantes y atractivos que tendrá la Jornada 6 del Clausura 2026 este fin de semana. De hecho, con los cambios de horario que el juego sufrió, se sabe que este se reprogramó para el domingo 15 de febrero, dentro del Estadio Cuauhtémoc, a las 16:30 horas.