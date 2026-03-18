Jaylen Waddle firma con los Broncos tras su paso los Dolphins

Los Denver Broncos, se están reforzando de la mejor forma de cara a la temporada 2026 de la NFL, por lo que han hecho una de las contrataciones más llamativas de este mercado, con la llegada del receptor Jaylen Waddle, quien llegó procedente de los Miami Dolphins.

El acuerdo entre los equipos fue por medio de un intercambio, el cual también incluye una selección de cuarta ronda, por lo que Denver manda picks de primera, tercera y cuarta ronda en el próximo draft de la NFL.

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Denver busca mejorar a la ofensiva

La llegada de Jaylen Waddle, muestra la clara intención de los Denver Broncos de tener una mejor ofensiva de cara a la siguiente temporada, ya que han apostado todo por un jugador que ya ha demostrado lo que puede hacer y que se encuentra acostumbrado a ser un referente en el juego aéreo.

Jaylen Waddle será un aliado importante para el mariscal de campo Bo Nix, quien va a tener una gran ofensiva con el receptor y con el gran nivel que ha mostrado Courtland Sutton, quien la temporada pasada fue líder en recepciones, yardas y anotaciones.

¿Cuáles son los números de Jaylen Waddle?

Actualmente, Jaylen Waddle tiene 27 años de edad, pero ha logrado tener buenos números, tan solo en la temporada pasada sumó un total de 64 recepciones, 910 yardas y un total de seis anotaciones, jugando 16 partidos como parte del equipo titular.

El receptor llegó a la NFL en 2021, desde ese momento ha sumado 373 recepciones, acumulando más de cinco mil yardas y 26 anotaciones, aunque una de sus mejores temporadas ha sido en 2023.

