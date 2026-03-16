NFL: Los Chiefs se mueven rápido y suman a Justin Fields para cubrir la lesión de Mahomes

Los Kansas City Chiefs no se quedaron de brazos cruzados ante la incertidumbre que rodea la recuperación de su estrella Patrick Mahomes. Según reveló el periodista Adam Schefter de ESPN, Nueva York y Kansas City cerraron un acuerdo para que Justin Fields llegue a los Chiefs como nuevo quarterback de respaldo, con los Jets recibiendo a cambio una selección de sexta ronda en el draft de 2027 de la NFL.

Trade: the New York Jets are finalizing a deal that will send QB Justin Fields to the Kansas City Chiefs, pending a physical, per ESPN sources. Other teams were interested, but Fields’ preference was to go to Kansas City. pic.twitter.com/HFgFODMi0r — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 16, 2026

La noticia sacudió la agenda de la NFL en el arranque de la semana. Fields, de 27 años, tenía otras ofertas sobre la mesa, pero su deseo personal era continuar su carrera en Kansas City, según confirmaron fuentes al propio Schefter. Para los Jets, el movimiento era esperado: la semana pasada habían incorporado a Geno Smith —vía canje con los Las Vegas Raiders— como su nuevo quarterback titular para la temporada 2026, lo que dejó a Fields sin un rol claro en el equipo.

Detalles del acuerdo para firmar a Justin Fields

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El traspaso tiene una capa financiera que vale la pena entender. Fields tenía asegurado 10 millones de dólares en salario garantizado para 2026. Para que el trato funcionara, los Jets absorberán 7 millones de esos dólares, mientras que los Chiefs solo desembolsarán los 3 millones restantes. Es, en pocas palabras, un movimiento barato para Kansas City considerando el perfil del jugador que llegan a tener en su plantilla.

El antecedente más inmediato pesa: Fields terminó su única temporada con los Jets de manera agridulce. Fue titular en nueve juegos, ganó apenas dos y fue destituido el 17 de noviembre. Cerró el año con solo siete touchdowns, una intercepción y 1,259 yardas por pase, ocupando el lugar 31 entre 36 pasadores con mínimo de 200 intentos en el Total QBR. Los Jets, con récord de 3-14, lo señalaron directamente como parte del problema, incluyendo al dueño del equipo, Woody Johnson.

La lesión de Mahomes y el rol que tendrá Fields con los Chiefs en 2026

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Detrás de toda esta operación hay una razón de fondo: Patrick Mahomes se sometió en diciembre a una cirugía para reparar la rotura de ligamentos —ACL y LCL— en su rodilla izquierda . Es la lesión más grave que ha sufrido desde que llegó a los Chiefs en 2017, y aunque el mariscal de campo ha dicho públicamente que su meta es estar disponible para la Semana 1, nadie puede garantizarlo. El propio Mahomes fue cauteloso: "Los médicos dicen que podría, pero no puedo predecir lo que pase durante el proceso", declaró en enero.

Con la salida de Gardner Minshew —quien firmó con los Arizona Cardinals— y considerando que los otros quarterbacks en profundidad de plantilla, Chris Oladokun y Jake Haener, suman apenas tres arranques como titulares en toda su carrera, la llegada de Fields resuelve una necesidad real y urgente. El entrenador Andy Reid contará ahora con un mariscal de campo móvil, con brazo y con experiencia en arranques como titular para guiar los entrenamientos de pretemporada y buena parte del training camp.

Fields llega a Kansas City como la cuarta franquicia de su carrera en cuatro temporadas. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2021 por los Chicago Bears, donde mostró destellos de talento pero nunca logró consistencia. Sus números en pase siempre generaron dudas, pero su capacidad atlética y su movilidad son cualidades que encajan bien con el sistema de juego del entrenador Andy Reid y el coordinador ofensivo Eric Bieniemy.

Para los aficionados de los Chiefs, este movimiento debe leerse como lo que es, una apuesta inteligente y económica para no dejar expuesta la posición más importante del campo. Los Chiefs no arriesgaron una selección valiosa ni comprometieron su espacio salarial de cara al futuro.

Si Mahomes se recupera en tiempo y forma, Fields cumple su rol desde el banco. Si la rehabilitación se extiende, Kansas City tiene en Justin Fields a alguien capaz de arrancar bajo centro sin que el equipo entre en pánico. En una posición donde no hay margen de error, tener un plan B con experiencia real no es un lujo,es una necesidad.

