Goleador en la Premier League, llegaba para tomar el lugar de Santi Gimenez y ahora se cae el fichaje por problemas médicos

El francés Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, finalmente no vestirá la camiseta del AC Milan. Aunque el acuerdo económico entre ambos clubes estaba cerrado, el traspaso se vino abajo debido a preocupaciones médicas que surgieron en los exámenes realizados al jugador.

Según reportes desde Italia, el Milan, donde el mexicano Santiago Gimenez se recupera de una lesión en el tobillo, había alcanzado un entendimiento total con el Crystal Palace para incorporar al atacante francés, quien suma ocho goles en la Premier League, en este inicio de 2026. Sin embargo, durante las pruebas médicas se detectaron problemas en la rodilla de Mateta, una zona que ya había presentado antecedentes de lesiones en el pasado. Esta situación generó dudas en la directiva rossonera, que decidió no arriesgarse y cancelar la operación antes de oficializarla.

¿Cuál es la razón por la que Milan no acepta a Mateta?

El caso ha causado revuelo porque Mateta era considerado una pieza clave para reforzar el ataque del Milan que busca recuperar protagonismo en la Serie A y en competiciones europeas. El delantero de 28 años venía de firmar buenas actuaciones en la Premier League con el Crystal Palace, lo que lo colocaba como una opción atractiva para el conjunto italiano. Sin embargo, la prioridad del club es mantener estabilidad física en su plantilla, y cualquier riesgo de lesión prolongada fue suficiente para frenar la negociación.

La decisión deja al Milan en la necesidad de explorar otras alternativas en el mercado, mientras que Mateta continuará en Inglaterra, al menos por el momento. Incluso se ha mencionado que otros clubes, como la Juventus, estarían atentos a la situación del jugador, aunque todo dependerá de que se disipen las dudas médicas y se confirme su plena recuperación.

Para Jean-Philippe Mateta, este revés significa perder la oportunidad de dar un salto importante en su carrera hacia un club histórico como el Milan. No obstante, también representa la posibilidad de demostrar en la Premier League que está en condiciones óptimas y que puede seguir siendo un delantero confiable.

