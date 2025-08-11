¡Historia en las Grandes Ligas! Primera umpire en el partido de Atlanta

Fin de semana histórico en las Grandes Ligas de Béibol de Estados Unidos, pues Jen Pawol se convirtió en la primera mujer en oficiar un partido de temporada regular del circuito.

Su debut se dio en el Truist Park durante la serie entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta, donde trabajó inicialmente en la primera base, pero al día siguiente tomó el plato para cantar bolas y strikes como la umpire.

La trayectoria de Pawol para llegar a ser umpire de la MLB

Pawol, de 48 años, no llegó de la nada: su camino fue largo y persistente. Exjugadora de sóftbol universitaria (fue catcher en Hofstra) y exprofesora de arte, comenzó a arbitrar en ligas amateurs, asistió al campamento de umpires de MLB en 2015 y entró al profesionalismo en 2016. Desde entonces fue escalando categorías hasta alcanzar Triple-A en 2023, año en que también fue designada para el campeonato de Triple-A. En 2024 se convirtió en la primera mujer en 17 años en trabajar juegos de spring training y repitió en 2025, antes de su esperado llamado a MLB.

La liga y diversas voces del béisbol destacaron el valor simbólico del hito: tras su primer juego, Pawol donó su gorra al Salón de la Fama de Cooperstown, un gesto que reconoce la dimensión histórica del momento y su lugar dentro del relato del deporte. El fin de semana también mostró su versatilidad: trabajó en bases y luego debutó detrás del plato en el duelo del domingo, una responsabilidad máxima para cualquier umpire.

¿Cómo fue el debut de Jen Pawol en las Grandes Ligas?

El impacto de Pawol trasciende el terreno. Si bien el béisbol ya había incorporado mujeres en otros roles (gerencias, coachs y desarrollo), ninguna mujer había arbitrado un juego oficial de temporada regular. La llegada de Pawol no solo legitima años de preparación de umpires mujeres en el sistema de Ligas Menores; también envía una señal clara sobre la apertura de oportunidades en un ámbito históricamente masculino. Medios internacionales y la propia MLB subrayaron que su presencia fue recibida con ovaciones en Atlanta y que su desempeño será observado con el mismo rigor que el de cualquier colega, como corresponde al estándar profesional de la liga.

En lo estrictamente deportivo, su histórico fin de semana coincidió con una serie dominada por los Bravos, que vencieron 7–1 a los Marlins el domingo, día en que Pawol cantó el juego desde el home. Ese partido, resuelto con jonrones de Matt Olson, Marcell Ozuna y Michael Harris II, quedará también registrado por el contexto: el béisbol mayor finalmente tuvo a una mujer al mando del plato en temporada regular.

El camino de Jen Pawol no elimina los desafíos pendientes, pero sí establece un precedente: la puerta está abierta para que más mujeres avancen en el oficio del umpireo profesional. Su ascenso, paso a paso, demuestra que el talento y la preparación encuentran su lugar, incluso en los escenarios más tradicionales del deporte.

