¡DE LOCOS! El récord que rompió MLB con el MLB Speedway Classic

El MLB Speedway Classic entre los Atlanta Braves y los Cincinnati Reds, celebrado este último fin de semana en el Bristol Motor Speedway de Tennessee, marcó un hito en la historia de la Gran Carpa al congregar a 91,032 aficionados, cifra que establece un nuevo récord de asistencia para un partido de temporada regular de la MLB. El evento, concebido como una apuesta por llevar el béisbol a escenarios no tradicionales, transformó el óvalo de NASCAR en un estadio de béisbol temporal, aprovechando su capacidad para generar una atmósfera festiva y masiva.

La experiencia para los asistentes comenzó antes del primer lanzamiento, con un espectáculo previo al juego protagonizado por los artistas Tim McGraw y Pitbull, que amenizaron la espera bajo intensas ráfagas de lluvia. Sin embargo, un aguacero persistente obligó a suspender el partido en la primera entrada, cuando los Reds tomaban la delantera 1-0. Tras una postergación de más de 24 horas, los aficionados regresaron el domingo para presenciar la reanudación del encuentro en condiciones meteorológicas más benévolas.

¿Quién fue el mejor pelotero del MLB Speedway Classic?

En el terreno de juego, la ofensiva de los Braves cobró vida gracias a dos cuadrangulares de Eli White, convirtiéndose en los primeros jonrones jamás disparados en el histórico trazado de Bristol.

¿Qué hizo diferente la MLB en el MLB Speedway Classic?

Más allá del resultado, el Speedway Classic cumplió con el objetivo de MLB de innovar en la presentación de sus partidos, fusionando la pasión por el béisbol con la tradición de los grandes eventos de motor. Actividades interactivas como simuladores de pits de NASCAR, carritos de carrera a escala y disfraces de bomberos para el personal de campo enriquecieron la experiencia de los fanáticos. Asimismo, la logística de movilidad y servicios para atender a una multitud de más de 90,000 personas sentó un precedente para futuras iniciativas de gran magnitud.

Con este espectáculo, la MLB reafirma su compromiso de diversificar escenarios y atraer audiencias masivas, apuntando ya a nuevos desafíos que mantengan viva la emoción del béisbol fuera de sus estadios habituales.

