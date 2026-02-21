La razón por la cual Ben Shelton no jugará el Abierto Mexicano de Tenis 2026 en Acapulco

El estadounidense Ben Shelton no podrá disputar el Abierto Mexicano de Tenis tras resentirse físicamente luego de conquistar el título en el Dallas Open, certamen en el que firmó una de las actuaciones más destacadas de su joven carrera.

Shelton, de 23 años y ubicado entre los principales nombres del ranking ATP, cerró una semana brillante en Dallas al quedarse con el campeonato después de imponerse en la final a su compatriota Taylor Fritz. Sin embargo, el exigente desgaste acumulado durante el torneo terminó pasándole factura.

De acuerdo con el comunicado emitido por la organización del torneo de Acapulco, el jugador comenzó a presentar molestias en el cuádriceps tras su participación en Texas. Luego de ser evaluado por su equipo médico, se determinó que lo más prudente era detener su actividad competitiva para evitar una lesión mayor. Por ese motivo, Shelton decidió no viajar a Guerrero y enfocarse en su recuperación.

La baja del estadounidense representa un golpe sensible para el certamen mexicano, que esperaba contar con una de las figuras más atractivas del circuito actual. Con su potente servicio y estilo agresivo desde el fondo de la cancha, Shelton se ha convertido en uno de los jugadores más seguidos por el público joven, además de ser considerado una pieza clave dentro de la nueva generación del tenis norteamericano.

Más allá del impacto en el cuadro del torneo, la prioridad del jugador es llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos de la gira sobre pista dura en Estados Unidos, incluidos los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, citas fundamentales en el calendario ATP.

