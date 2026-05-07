Cruz Azul podría conseguir a un refuerzo inesperado para esta misma Liguilla

En Cruz Azul nadie lo esperaba tan pronto. Hace apenas unas semanas, el panorama alrededor de Jesús Orozco Chiquete parecía completamente definido: recuperación larga, regreso después del Mundial y cero posibilidades de reaparecer en el Clausura 2026. Pero en las últimas horas, en La Noria empezó a aparecer una pequeña esperanza.

Y es que el central mexicano ya volvió a trabajar con el grupo.

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La recuperación del Chiquete, mucho mejor de lo esperado

La noticia empezó a tomar fuerza luego de que Chiquete se reincorporara a las prácticas al parejo del resto del plantel. El defensor respondió bien en las últimas etpas de recuperación y eso abrió una posibilidad que hasta hace poco sonaba imposible: verlo nuevamente en esta misma Liguilla.

No hay nada seguro. Ni mucho menos presión para adelantar tiempos. Pero internamente reconocen que su evolución ha sido mejor de la esperada y que, si Cruz Azul sigue avanzando, el escenario podría cambiar.

Esta posibilidad aparece justo cuando Cruz Azul más necesita profundidad en defensa.

La Máquina tomó ventaja ante Atlas en la ida de los cuartos de final y todavía mantiene viva la ilusión del título. En medio de ese contexto, recuperar a un jugador como Chiquete sería casi como sumar un fichaje a mitad de la fase final.

Sobre todo porque hablamos de uno de los defensores llamados a ser pieza importante del proyecto antes de la lesión, al grado de que estaba contemplado para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, oportunidad que lamentablemente se esfumó para el zaguero.

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La lesión que parecía dejarlo fuera por completo

Todo se detuvo para él en diciembre de 2025.

Durante la semifinal ante Tigres, su tobillo quedó atrapado en una jugada aparatosa que terminó confirmando un escenario complicado: luxación, daño ligamentario y cirugía inmediata. Desde entonces, el objetivo era claro: recuperarlo bien, sin apresurar absolutamente nada.

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Por eso sorprendió tanto verlo nuevamente integrado al grupo. Y en una Liguilla donde cada detalle pesa, recuperar a un futbolista así puede cambiar mucho más de lo que parece.