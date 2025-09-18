Mundial de Atletismo: Campeón de 10,000m agradece a la policía antidopaje por su medalla

El Mundial de Atletismo trajo consigo una de las historias más chuscas y llamativas del deporte en el último año. Este tiene como protagonista a Jimmy Gressier, atleta francés que luego de obtener la medalla de oro, lejos de agradecer a su familia o entrenador, le dio las gracias a la policía antidopaje.

Para poner un poco de contexto, es preciso mencionar que este tipo de eventos se han caracterizado por los problemas antidopaje que históricamente han tenido. Ante este hecho, el último campeón francés que logró su medalla en el Mundial de Atletismo dio de qué hablar al respecto.

Mundial de Atletismo: ¿Por qué Jimmy Gressier agradeció a la policía antidopaje?

Fue hace unos días cuando Jimmy Gressier se volvió tendencia en las redes sociales luego de convertirse en el sorprendente ganador de los 10,000 metros masculinos, logrando con ello la medalla de oro. Esta situación generó que diera unas declaraciones, mismas que se volvieron virales de inmediato.

The French commentary of Jimmy Gressier’s gold is…. chef’s kiss. French chef’s kiss even.

pic.twitter.com/IVjlj7Zc18 — Will Downing (@WillDowningComm) September 14, 2025

Y es que, lejos de agradecer a su familia o al entrenador que tiene, lo primero que hizo el atleta francés fue agradecer a la Unidad de Integridad de Atletismo, la cual se formó en 2017 y tiene como objetivo combatir el dopaje en este deporte, lanzando con ello una indirecta clara a su participación.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el agradecimiento del campeón en atletismo?

Después de que Gressier explicara que la AUI está haciendo “un trabajo enorme” en el control antidopaje, esto en cuanto a las federaciones de Etiopía y Kenia, el francés generó un sinfín de comentarios en las redes sociales, la mayoría de estos en contra de su actitud por no agradecer en primera instancia a su familia.

What. Just. Happened.



France's Jimmy Gressier takes the men's 10,000m title with an insane final sprint. 🇫🇷 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/k5ZIxTSZFn — The Olympic Games (@Olympics) September 14, 2025

Cabe mencionar que David Hoffman, director general de la AIU, confirmó que se realizaron 1,209 pruebas a 145 atletas en países como Kenia y Etiopía previo al Mundial de Atletismo. Ante ello, vale decir que, hasta el momento, Francia suma solamente una medalla de oro cortesía de este deportista.