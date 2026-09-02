El futbolista que soñaba jugar con Cruz Azul, pero una terrible lesión le impidió cumplir su deseo

La Máquina de Cruz Azul cuenta con cuatro centros delanteros para este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, siendo estos Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez, Mateo Levy y Juan José Calero, estos dos últimos sin participación hasta ahora en la temporada.

cruz azul

Sin embargo, la directiva celeste estuvo a punto de cerrar a un jugador que, pese a tener 34 años de edad, ya sabe lo que es demostrar su calidad en Italia. Tristemente para su causa, una desafortunada lesión impidió que el brasileño llegara a La Noria tal y como se tenía estipulado.

¿Por qué Joao Pedro no llegó a Cruz Azul?

Para nadie es un secreto que Cruz Azul ha estado interesado en Joao Pedro desde hace algunos meses. De hecho, la directiva estuvo cerca de cerrar al jugador antes del arribo de Nicolás Ibáñez, aunque, en aquel momento, ambos equipos no llegaron a un acuerdo económico por el elemento de 34 años.

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‼️ Cruz Azul ya preguntó por las condiciones de Joao Pedro 🇧🇷 y podría iniciar una negociación como mencionó @ccaballero10 . El tema complicado es no querer pagar una carta elevada, debido a los 33 años del futbolista de San Luis que justo acaba de renovar. pic.twitter.com/9L5MbU7EIH — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) January 31, 2026

Dicha situación cambió durante la pretemporada del Apertura 2026, pues todo estaba dado para que el experimentado jugador se convirtiera en refuerzo de lujo de Cruz Azul para este torneo. No obstante, una delicada lesión en los ligamentos frenó por completo cualquier posibilidad.

De hecho, Víctor Velázquez, presidente del club, aseguró que ya existía un acuerdo para que Joao llegara a Cruz Azul y Amaury Morales fuera directamente al Atlético de San Luis. Curiosamente, ambos elementos tuvieron la misma lesión con 24 horas de diferencia entre cada una.

¿Cuántos goles tiene Joao Pedro en el Atlético de San Luis?

Fue en julio del 2025 cuando Joao Pedro llegó al Atlético de San Luis procedente del Hull City de Inglaterra, por lo que el jugador apenas cumplió un año en la institución potosina. A pesar de ello, el naturalizado italiano ha tenido un estupendo rendimiento al sumar 28 goles en 36 partidos.