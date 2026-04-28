¡No es broma! Joao Pedro en la mira del Barcelona de Hansi Flick

Con la necesidad de apuntalar el eje del ataque, el equipo del Barcelona, actual líder de LaLiga, tiene en su mira dos candidatos claros, aunque no exenta de obstáculos financieros y estratégicos. La prioridad absoluta tiene nombre y apellido: el argentino Julián Álvarez. Sin embargo, la complejidad de la operación ha obligado a la entidad a activar un "Plan B" de altísimo nivel en la Premier League: el brasileño Joao Pedro.

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Barcelona tiene como primer objetivo a Julián Álvarez

Julián Álvarez, actualmente en las filas del Atlético de Madrid y con contrato vigente hasta 2030, es el perfil que genera consenso total en el área técnica. A sus 26 años, el campeón del mundo representa el equilibrio perfecto entre voracidad goleadora y sacrificio táctico. No obstante, la negociación no será sencilla. El Barcelona se ha marcado un techo de 100 millones de euros para esta inversión, pero el Atlético de Madrid espera algo más por el jugador.

A favor de los culés juega el deseo del futbolista. Según diversas fuentes, el atacante priorizaría vestir de azulgrana por encima de ofertas económicamente potentes provenientes del Arsenal o el PSG. La presión que pueda ejercer el internacional albiceleste será clave para destrabar una salida del Metropolitano.

Joao Pedro: Polivalencia y gol desde Londres

Ante la posibilidad de que el fichaje de la “Araña” se convierta en un problemón su salida, el Barcelona ha puesto sus ojos en Stamford Bridge. Según ha trascendido a través de la Cadena SER, Joao Pedro se ha consolidado como la alternativa de peso. El atacante del Chelsea, de 24 años, está firmando una campaña brillante con registros que hablan por sí solos: 19 goles y 9 asistencias.

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Lo que más seduce en las oficinas del Camp Nou es su versatilidad. Joao Pedro no es solo un "9" de área; su capacidad para actuar como extremo izquierdo o mediapunta le otorga una flexibilidad táctica ideal para el esquema del cuerpo técnico. Su dominio en espacios reducidos y su visión de juego encajan quirúrgicamente con el ADN culé.

Barcelona tiene claro que el puesto de delantero centro requiere una renovación de élite, y la maquinaria ya está en marcha para asegurar que el próximo referente ofensivo sea una estrella mundial.

