CONFIRMADO: Cruz Azul pierde a tres futbolistas para el partido ante Xolos por la Liga BBVA MX

Cruz Azul afrontó un calendario muy ajustado durante este inicio del mes de agosto. La doble competencia entre Liga BBVA MX y Leagues Cup obligó al entrenador Joel Huiqui a alivianar las cargas y rotar jugadores. Sin embargo, la exigencia física pasó factura de todas formas y ahora la plantilla sufrió tres bajas importantes para el regreso del Apertura 2026.

Luego de haber sido eliminado de la Leagues Cup en la Fase Uno, el cuadro cementero se prepara para el regreso del futbol mexicano. Este fin de semana se disputará la Jornada 4 del Apertura 2026 donde Cruz Azul deberán visitar a Xolos de Tijuana. No obstante, el cuerpo técnico sabe que no contará con Carlos Rotondi, Gonzalo Piovi ni Willer Ditta.

Cruz Azul sufre tres bajas importantes para el duelo contra Tijuana

El argentino Rotondi aún se encuentra en proceso de recuperación y se quedará en la Ciudad de México para estar bajo seguimiento del cuerpo médico del club. Por otro lado, su compatriota Piovi padeció una lesión muscular en el isquiotibial derecho. Finalmente, el colombiano Ditta sufrió una contusión en la rodilla izquierda y tampoco estará disponible para jugar en La Frontera.

En este contexto, Joel Huiqui deberá presentarse al juego ante Xolos con un equipo alternativo, al menos en el sector defensivo. Las bajas de Gonzalo Piovi y Willer Ditta obligan al cuadro cementero a modificar su zaga habitual. Esto se suma al desgaste acumulado por los compromisos disputados durante las últimas semanas, donde Cruz Azul ha tenido poco margen de recuperación entre los partidos.

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Cuándo juega Cruz Azul contra Xolos de Tijuana

Cruz Azul visitará a Xolos este domingo 16 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Caliente a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México —20:00 horas en Tijuana—.

La Máquina llegará al compromiso con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. Enfrente estará el conjunto fronterizo, que comenzó el torneo invicto y ocupa los primeros lugares de la tabla con siete unidades.