Joel Huiqui podría lograr este increíble récord si es campeón de la Liga BBVA MX

Joel Huiqui llegó al primer equipo de Cruz Azul de emergencia tras la sorpresiva destitución de Nicolás Larcamón y en menos de cinco partidos ha logrado llevar al equipo hasta la Final de la Liga BBVA MX en donde buscará conquistar el título del Clausura 2026 y conseguir un increíble récord.

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Joel Huiqui podría convertirse en el técnico con menos partidos dirigidos en ser campeón

Mientras que algunos directores técnicos pasan toda su carrera sin poder llegar a una Final, a Joel Huiqui le ha tomado apenas cinco partidos calificar a la definición del título con Cruz Azul y ahora solo necesita dos encuentros más para levantar el trofeo de campeón del Clausura 2026.

El joven entrenador mexicano tomó a Cruz Azul en la Jornada 17 del Clausura 2026 contra Necaxa debutando con una victoria por goleada de 4-1 con el equipo ya calificado a la Liguilla ocupando el puesto de Nicolás Larcamón.

Posteriormente se enfrentó al Atlas en los Cuartos de Final ganando sus dos partidos y avanzando a las Semifinales con global de 4-2 y en la ante sala de la Final dejó fuera a las Chivas que llegaban como favoritas por su gran temporada.

|Instagram: Joel Huiqui

Por primera vez en el banquillo de Cruz Azul, Joel Huiqui no pudo ganar un partido y empató la Ida 2-2; sin embargo, en el juego de Vuelta venció al Rebaño Sagrado con marcador de 2-1 y aseguró su lugar en la definición por el título.

Ahora Huiqui tendrá que enfrentarse a Efraín Juárez y los Pumas en la Final de la Liga BBVA MX y de coronarse campeón solo le habrán bastado siete partidos para sumar su primer trofeo a su palmarés, convirtiéndose en el director técnico con menos partidos dirigidos en haber levantado el trofeo.

Cabe destacar que en la Liga BBVA MX, al argentino Alberto Jorge le tomó solo cuatro partidos para coronarse campeón con Toluca en el Apertura 2002, pero en su caso ya había dirigido en su país a Racing, por lo que llegaba con experiencia previa a los banquillos; sin embargo, Huiqui hizo su debut directamente con Cruz Azul.

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