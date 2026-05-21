Joel Huiqui entrará a la historia si es campeón con Cruz Azul; este es el récord que alcanzaría

Joel Huiqui llegó de emergencia a Cruz Azul después del despido de Nicolás Larcamón a solo una fecha para el término de la temporada regular. Curiosamente, ahora el entrenador mexicano está a 180 minutos de lograr un hecho histórico dentro de la Liga BBVA MX.

cruz azul

El exdefensor mexicano ha pasado toda su carrera como entrenador en Cruz Azul, destacando su aparición en las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-21, como auxiliar de Vicente Sánchez y, ahora, como técnico principal de un club que está cerca de lograr el título número nueve en su historia.

¿Qué récord rompería Joel Huiqui si logra el título de Liga BBVA MX?

Si logra obtener el título de Liga BBVA MX de la mano de Cruz Azul, Joel Huiqui se convertirá en el técnico mexicano que menos partidos necesitó para alzar un campeonato en México, hecho que lo llevaría directamente al libro de récords del futbol de primera división azteca.

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Cabe mencionar que Joel Huiqui dirigió solo un partido de temporada regular y los seis restantes de Liguilla, por lo que al término del domingo habrá dirigido solamente siete encuentros a Cruz Azul, mismos que podrían ser suficientes para darle al club el noveno título en su historia.

De concretarse esta situación, Joel ingresará a la historia como el mexicano que menos tiempo necesitó para campeonar en el país. Además, vale decir que La Máquina tiene 29 partidos sin conocer la derrota en CU, lo cual habla de lo bien que se le da al club disputar encuentros en dicho inmueble.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para la final de ida ante Pumas?

Cruz Azul no podrá contar con dos elementos importantes en su esquema titular siendo estos Erik Lira y Nicolás Ibáñez, el primero por su convocatoria a la Selección Mexicana y el segundo por lesión. Además, Joel Huiqui está a la espera de saber cómo evoluciona Gabriel Fernández para este compromiso.