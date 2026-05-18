CASI DEFINIDO: esto es lo que pasará con Joel Huiqui después de la Final de Cruz Azul ante Pumas

Cuando Cruz Azul decidió entregarle el equipo a Joel Huiqui en plena tormenta, pocos imaginaban que terminaría llevando a La Máquina hasta una Final de Liga BBVA MX. Hoy, después de eliminar a Chivas en Guadalajara y meterse a la pelea por el título, el panorama alrededor del entrenador cambió por completo.

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En La Noria ya no se habla solamente de un técnico interino. El nombre de Huiqui comenzó a tomar fuerza como una opción seria para mantenerse al frente del proyecto rumbo al Apertura 2026.

La reacción de la afición terminó por confirmar algo que dentro del club ya percibían desde hace días: el equipo conectó con su entrenador. En la semifinal ante Chivas, el exdefensa fue uno de los personajes más ovacionados por los aficionados celestes durante la llegada del plantel al Estadio Jalisco, una imagen que terminó marcando el ambiente alrededor del equipo.

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Cruz Azul cambió de rumbo con Huiqui

La salida de Nicolás Larcamón parecía abrir la puerta para que Cruz Azul apostara por un entrenador de renombre en verano. Incluso, varios nombres comenzaron a sonar alrededor del club. Sin embargo, el rendimiento del equipo bajo el mando de Huiqui cambió la conversación dentro y fuera de La Noria.

La Máquina encontró estabilidad futbolística, volvió a competir con intensidad y, sobre todo, recuperó una identidad en plena Liguilla. Cruz Azul eliminó a Atlas y después apagó el sueño de Chivas en el Estadio Jalisco para instalarse en la gran Final del Clausura 2026.

Mientras eso sucedía, varios de los candidatos que aparecían en el radar comenzaron a perdee fuerza. Eso dejó a Huiqui en una posición mucho más fuerte de cara a la siguiente temporada.

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El mensaje que deja pistas sobre su futuro

Aunque el propio entrenador evitó confirmar cualquier decisión sobre su continuidad, sus declaraciones después de eliminar al Guadalajara reflejaron el tipo de proyecto que busca construir.

El estratega habló sobre la importancia de darle espacio a jóvenes futbolistas y dejó claro que quiere un Cruz Azul con identidad propia desde fuerzas básicas hasta el primer equipo.

Hoy, dentro de Cruz Azul, el escenario ya es muy distinto al de hace unas semanas. Pase lo que pase en la Final, Joel Huiqui dejó de ser solamente un bombero de emergencia… y se convirtió en un candidato real para quedarse con el proyecto celeste.