El día que Efraín Juárez le ganó una final a Cruz Azul y muy pocos lo recuerdan

Mientras se habla acerca del historial entre Pumas UNAM y Cruz Azul, el entrenador Efraín Juárez ya le ha ganado una final a La Máquina, pero no como director técnico, sino en su etapa como futbolista en la Liga BBVA MX. Ahora quiere repetir la historia en el Clausura 2026 tras una Liguilla muy compleja.

Así como Pumas alcanza un récord superior al de Chivas, Juárez podrá conseguir la marca de ganarle dos finales a Cruz Azul, una como futbolista y otra como entrenador. En su etapa como jugador, Efraín defendía la playera del Club América cuando debió enfrentarse a La Máquina en la final del Clausura 2013 y se quedó con el título de la Liga MX.

Efrain Juarez head coach of Pumas during the Semifinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 17, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Efraín Juárez y la final del Clausura 2013 ante Cruz Azul

Efraín Juárez defendió la camiseta del Club América entre 2012 y 2013 tras su regreso de Europa. Aunque su participación fue limitada debido a una impactante luxación en el codo, el defensor formó parte del plantel dirigido por Miguel Herrera. Con las Águilas, logró coronarse en el futbol mexicano.

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Aquel título de Juárez llegó precisamente ante Cruz Azul en la histórica e inolvidable final del Clausura 2013. El exlateral vivió desde el agónico empate comandado por Moisés Muñoz. Finalmente, el cuadro de Coapa levantó el trofeo de campeón en la tanda de penales en el Estadio Azteca.

El regreso a casa y el Clausura 2026 contra Cruz Azul

El destino futbolístico trajo a Efraín Juárez de vuelta a México, pero ahora en una faceta totalmente distinta. El exfutbolista asumió la dirección técnica de los Pumas de la UNAM, el club que lo vio nacer profesionalmente. En la presente campaña del Clausura 2026, el estratega mexicano ya ha llegado a la escuadra universitaria a la Gran Final.

Juárez se medirá nuevamente ante Cruz Azul en una serie por el campeonato de la Liga MX. Tras eliminar al América y a Pachuca en dos intensas eliminatorias, sus Pumas disputarán la gran final del Clausura 2026. Trece años después de ganarle como jugador azulcrema, el técnico buscará repetir la gloria, pero ahora defendiendo los colores de la UNAM.

