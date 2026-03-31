John Cena va a regresar a WWE para Wrestlemania 42 con un nuevo rol

Uno de los eventos más importantes del año en el mundo de la lucha libre, es el Wrestlemania, el cual va a celebrar su edición número 42, la cual ha tomado un giro muy interesante y que ha despertado la emoción de los aficionados, pues se ha confirmado la presencia de John Cena.

De forma oficial, la WWE ha confirmado que John Cena va a ser el anfitrión del evento del año en la lucha libre, el cual se va a realizar en Las Vegas, los próximos días 18 y 19 de abril del 2026.

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Recordemos que, John Cena tiene unos meses que se retiró de forma oficial de la lucha libre, donde tiene un lugar especial como uno de los más grandes de su deporte, aunque ahora va a tener un nuevo rol en el Wrestlemania.

Estas son las luchas más esperadas del Wrestlemania

Dentro de la cartelera que forma parte del Wrestlemania, uno de los combates que más llama la atención es el que va a protagonizar Randy Orton, quien se va a enfrentar a Cody Rhodes, quien desde hace algunos años es su gran rival por el Campeonato de WWE.

Por otro lado, también se va a jugar el título mundial de Peso Pesado, el cual van a disputar Roman Reigns y CM Punk, quien llega al Wrestlemania como el gran campeón vigente, mientras que Stephanie Vaquer y Liv Morgan van a enfrentarse por el Campeonato Mundial Femenino.

Finalmente, también se van a subir al ring Jade Cargill (c) y Rhea Ripley, quienes vana enfrentarse por el Campeonato Femenino de WWE, mientras que otro de los combates que han llamado la atención es el que van a protagonizar Brock Lesnar y Oba Femi.

