Luchador culpa a John Cena de lastimarlo de verdad la primera vez que peleó contra él

No es nuevo escuchar que en alguna ocasión un luchador se sobrepasó con la intensidad de un golpe o algún movimiento. En este caso, de quien “hablaron mal” fue de John Cena. Quien le acusó fue Chris Masters, que a mitad de una charla contó aquella vez que se cruzó con un STFU por primera vez. Incluso, tuvo que intervenir Kurt Angle para que el joven Cena se calmara.

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¿John Cena lastimó a Chris Masters a propósito?

En general no se escucha que John sea uno de aquellos peleadores que golpeaban de más o con malas intenciones a sus rivales. Por ello la anécdota causó bastante ruido en días pasados, pues no faltaron los comentarios de personas que indican a un Cena que sabía perfectamente que estaba lastimando a Masters. Y por supuesto, otros que indicaron la inocencia del recién retirado luchador.

"Fue un duro castigo. No digo que Cena lo hiciera a propósito para lastimarme. Antes pensaba que a veces con Cena se encendía tanto en el momento que ni siquiera sabía cuál era su propia fuerza. Mi cara empieza a ponerse roja. Empiezo a intentar que se afloje un poco. Estoy bastante seguro de que después escuché que estaba trabajando con Kurt Angle y él tuvo que decirle que se relajara un poco."

Es decir, Chris contó aquella anécdota y por ello el internet se encendió un poco hablando sobre Cena y su trabajo arriba de la lona, sobre todo en sus años como joven estrella de la WWE. Sin embargo, el propio Masters especificó que en un inicio es normal aplicar las llaves de manera más brusca, pues no entiendes bien cómo medir tus movimientos, hasta que entiendes que estás poniendo en riesgo a tus rivales.

¿A qué se dedica hoy Chris Masters, el luchador que “acusó” a John Cena?

El hombre de 43 años sigue peleando, aunque ya no en las grandes ligas. Hoy se desenvuelve sobre todo en el circuito independiente y en la National Wrestling Alliance. En el pasado (2025) se habló que quería volver a la WWE, pero eso se quedó solamente en un deseo. No hay información de que su regreso sea algo posible, aunque la gente le recuerda… y con mucho cariño.