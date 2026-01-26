John Cena y The Rock, las estrellas que tenían un ODIO REAL fuera de la WWE

A lo largo de su historia, la WWE ha contado con grandes figuras que han logrado trascender con el paso de los años. Dos ejemplos de lo anterior son John Cena y The Rock , superestrellas que generaron mucho impacto en la gente y que, además, fraguaron una rivalidad bastante interesante en 2012.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Para muchos expertos, tanto John Cena como The Rock son los rostros más importantes en la historia de la WWE, por lo que cada uno cuenta con fanáticos leales a su carrera. Sin embargo, ¿sabías que durante la rivalidad que tuvieron hace más de una década el odio deportivo pasó a un ámbito más real entre ambos?

La vez en que John Cena y The Rock traspasaron las fronteras de la WWE

Fue en la edición de Wrestlemania 2012 que John Cena y The Rock se enfrentaron para saber quién era el más grande luchador de la WWE. El previo estuvo lleno de toques emotivos y, al final, fue Dwayne Johnson quien se quedó con el triunfo, no sin antes generar un pleito que se expandió fuera del ring.

Te puede interesar: ¿Qué hay detrás de la llegada de la F1 a Argentina?

Te puede interesar: Este es el mexicano que es comparado con Gilberto Mora

Rumores en vestidores indican que a John le molestó el regreso de The Rock luego de que este cargara con la empresa durante los años en que La Roca no había estado. Además, se burló del luchador luego de no recordar la promo que tenía que decirle en el ring previo a Wrestlemania, lo cual generó una molestia real de parte del hoy actor que se hizo más latente fuera de las cámaras.

La situación, sin embargo, pudo arreglarse entre ambos, por lo que lograron trabajar juntos tiempo después. De hecho, The Rock formó parte del tour de retiro de John Cena en 2025 al ser el responsable de su cambio a heel, aunque después de esta situación ya no se volvió a presentar en la WWE.

¿Qué otras rivalidades tuvo John Cena en su carrera en WWE?

Si bien The Rock fue una de sus rivalidades más fuertes, vale decir que John Cena tuvo feudos por demás interesantes en su paso por la WWE. Entre los nombres más importantes destacan elementos como Edge, CM Punk, Bray Wyatt y, durante unos meses, el propio Alberto del Río, mexicano nacido en San Luis.