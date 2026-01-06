ÚLTIMA HORA: John Harabaugh, despedido de los Baltimore Ravens tras 18 años en el cargo

Lo que parecía impensable durante casi dos décadas acaba de ocurrir. Los Baltimore Ravens decidieron despedir a John Harbaugh, poniendo punto final a una de las etapas más largas, exitosas y complejas en la historia reciente de la NFL.

La decisión llega apenas horas después de un cierre brutal de temporada. Un gol de campo fallado en la última jugada del año regular no solo dejó a Baltimore fuera de playoffs: también terminó por sellar el destino de su entrenador en jefe.

Ravens part ways with head coach John Harbaugh. pic.twitter.com/j77ZbwwhIb — NFL (@NFL) January 6, 2026

Te puede interesar: NFL: Estos son los favoritos para llegar al Super Bowl 2026, según la IA

Harbaugh se va tras 18 temporadas al frente de la franquicia, una cifra casi extinta en la NFL moderna. Bajo su mando, los Ravens construyeron una identidad reconocible, compitieron año tras año y levantaron el Lombardi en la temporada 2012. Sin embargo, el mensaje interno fue claro: para la directiva, el proyecto dejó de avanzar.

Rumbo a la Semana 18 de la NFL, hay mucho en juego | ¿Patriots y Seahawks favoritos?

El golpe final que lo cambió todo

Baltimore llegó a la última semana con vida, obligado a ganar para acceder a los playoffs. El escenario se acomodó, el partido fue una batalla cerrada ante Pittsburgh… y el desenlace fue cruel. Un intento de 44 yardas que normalmente se cobra sin pestañear terminó desviándose. El estadio en silencio. Temporada terminada. Y, con ella, una era completa.

No fue solo una patada. Fue el acumulado de un año irregular, un arranque desastroso, lesiones clave —incluyendo a Lamar Jackson— y la sensación de que el equipo siempre se quedaba a un paso de algo más grande.

|Reuters

Te puede interesar: ¿Ganador DECRETADO? El equipo de la NFL que siempre llega al Super Bowl cuando hay nuevo Papa

Un legado imposible de borrar

Harbaugh se marcha como el entrenador más ganador en la historia de la franquicia, con múltiples títulos divisionales, apariciones constantes en playoffs y un vestidor que, incluso en los peores momentos, jamás dejó de competir. Su relación con Lamar Jackson redefinió el rumbo del equipo desde 2018 y mantuvo a los Ravens relevantes en una AFC cada vez más feroz.

Pero en la NFL, el pasado no garantiza el futuro. Baltimore no gana un Super Bowl desde hace más de una década y, para los dueños, el margen de paciencia se agotó