¿Ganador DECRETADO? El equipo de la NFL que siempre llega al Super Bowl cuando hay nuevo Papa

Una curiosa coincidencia llena de ilusión a los aficionados de los Seattle Seahawks rumbo al Super Bowl LX, toda vez que las dos últimas ocasiones en que un Papa fue elegido, los emplumados llegaron al duelo por el título de la NFL, alzando el Lombardi en la edición XLVIII. Tal como sucediera en las temporadas 2005 y 2013, el conjunto dirigido por Mike Macdonald finalizó como mejor sembrado de la Conferencia Nacional.

Los Seahawks presumen una gran defensiva y un ataque bien balanceado que puede establecer el juego terrestre pero también hacer daño a través de Jaxon Smith-Njigba. Además, Sam Darnold cayó de pie en el sistema de Klint Kubiak y firmó una muy sólida temporada regular para asegurarse el descanso en la primera semana de playoffs.

Por si fuera poco, una especie de intervención divina parece favorecer a Seattle. A inicios de 2006, los Seahawks perdieron el Super Bowl XL frente a los Pittsburgh Steelers, meses después de que Benedicto XVI fuese elegido. En marzo de 2013 el Papa Francisco asumió en el más alto puesto de la iglesia católica y en febrero de 2014 los emplumados se consagraron por primera vez en su historia ante los Broncos.

Cabe recordar que Leon XIV llegó al cargo en abril de 2025 y ahora los Seahawks están a dos partidos de instalarse en Santa Clara para disputar el trofeo Lombardi. Una coinidencia que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pero que no debe opacar lo hecho por Macdonald y sus muhachos, pues han sido quizá el mejor equipo de toda la NFL a lo largo de la fase regular.

¿Cuándo se juega el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. La última vez que un partido por el campeonato de la NFL se llevó a cabo ahí fue en la edición 50, ganado por los Broncos de Peyton Maning sobre Carolina.

