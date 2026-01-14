Problemas otra vez: estrella de los Vikings es arrestada y enciende las alertas

La temporada terminó sin playoffs para Minnesota Vikings, pero los problemas no se quedaron en el emparrillado. En las primeras horas del lunes, uno de los nombres más importantes del ataque del equipo volvió a aparecer en los reportes policiales, esta vez lejos del estado y en circunstancias que generan incomodidad dentro del equipo.

Rumbo a la Semana 18 de la NFL, hay mucho en juego | ¿Patriots y Seahawks favoritos?

Se trata de Jordan Addison, quien fue detenido en Tampa, Florida, durante la madrugada, tras un incidente ocurrido dentro de un hotel-casino. El caso no pasó desapercibido para la organización, que ya se pronunció con cautela.

Te puede interesar: OFICIAL: Definida la Ronda Divisional de la Temporada 2025 de la NFL

Qué ocurrió en Florida y de qué se le acusa

De acuerdo con los registros oficiales, Addison fue arrestado alrededor de las 3:45 de la mañana tras ser señalado por ingresar sin autorización a una propiedad ocupada, un delito menor según la legislación local. Horas más tarde fue procesado, pagó una fianza de 500 dólares y quedó en libertad ese mismo día.

No hubo mayores detalles públicos sobre el contexto exacto del incidente, pero el hecho de que ocurriera dentro de un complejo turístico de alto perfil elevó de inmediato la atención mediática. Para los Vikings, el problema no es solo legal, sino de imagen… otra vez.

Te puede interesar: NFL: Él es Jesús Gómez, el mexicano que formará parte del Draft 2026

La reacción del equipo: prudencia absoluta

El tema fue inevitable durante la conferencia de cierre de temporada. El head coach Kevin O'Connell confirmó que el club estaba al tanto de la situación, aunque evitó adelantar conclusiones.

El arresto no llega en el vacío. Addison ya había sido suspendido por la NFL en 2025 tras violar la política de conducta personal, y en años recientes acumuló episodios que encendieron focos rojos fuera del campo. Esa acumulación empieza a pesar, sobre todo ahora que el equipo debe tomar decisiones importantes sobre su futuro contractual.

Los Vikings tienen hasta el 1 de mayo para decidir si activan la opción de quinto año del contrato de novato de Addison. Deportivamente, el talento está fuera de discusión. Pero desde la directiva reconocen que el análisis ya no es solo futbolístico.