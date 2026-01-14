El gran contraste de Tomlin: consistencia total, pero saldo negativo en playoffs

En Pittsburgh, la palabra “cambio” nunca aparece por impulso. La franquicia construyó su identidad con procesos largos, paciencia selectiva y una cultura que suele proteger la continuidad. Esto va ligado a que Mike Tomlin es apenas el tercer head coach de la franquicia desde 1969. Por eso, cuando se cierra una era en el banquillo, la conversación no se limita a una decisión: se vuelve un balance completo de lo que funcionó… y de lo que se quedó corto.

Mike Tomlin tiene récord de 8-12 en postemporada

Mike Tomlin dejó su cargo con un contraste imposible de ignorar: récord negativo en postemporada de 8-12. Ese número, por sí solo, resume la parte más cuestionada de su ciclo ya que el equipo compitió cada año, pero no sostuvo el paso cuando llegaron los partidos de eliminación.

El impacto del dato crece cuando se coloca junto al otro lado de la historia. Tomlin se marchó después de 19 temporadas al frente, con 193-114-2 en temporada regular y sin una sola campaña perdedora, una consistencia que lo mantuvo como uno de los entrenadores más estables de la liga. Sin embargo, esa regularidad chocó una y otra vez con una realidad reciente: no ganó un partido de playoffs desde 2016 y cerró su etapa con siete derrotas consecutivas en postemporada, un tramo que encendió la presión interna y externa cada enero.

El legado de Mike Tomlin en los Steelers

Tomlin se va con un legado fuerte: un título de Super Bowl, múltiples apariciones de playoffs y una cultura competitiva que nunca se rompió. Pero también deja una línea final que pesó más con el paso de los años: en la postemporada, el balance quedó en rojo. Y en la NFL, cuando el margen se reduce a un solo partido, puede llegar a ser el número que termine por decidir cómo se recuerda el final de una era para algunos aficionados.

