Jonathan David, el goleador con tres nacionalidades que eligió a la Selección de Canadá

Jonathan David es una de las joyas más importantes que la Selección de Canadá tiene de cara a la siguiente Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que comenzará el 11 de junio y en donde el cuadro norteamericano es uno de los protagonistas junto a México y los Estados Unidos.

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Es así como Jonathan David se perfila para ser uno de los elementos más destacados de la Selección de Canadá, misma que buscará acceder a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder del sector B. Ahora bien, ¿sabías que el delantero tuvo la oportunidad de defender a otros países?

¿A qué países pudo defender Jonathan David además de Canadá?

El jugador, que ha formado parte de equipos como la Juventus de Turín, tomó la decisión de defender los colores de Canadá sobre Estados Unidos, país en el que nació, más precisamente en Brooklyn Nueva York; además, también tuvo la oportunidad de defender a Haití.

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Resulta que, cuando era muy joven, emigró a Haití, país de donde son originarios sus padres. No obstante, al cumplir 6 años Jonathan David se instaló en Ottawa Canadá, por lo que su formación como futbolista se dio con dicha selección a través de las categorías Sub-16, Sub-17 y Sub-20.

Es así como Jonathan David lidera una de las mejores generaciones en la historia de la Selección de Canadá, pues junto a él aparecen otros elementos como Cyle Larín, Marcelo Flores, Ismael Kone y, por supuesto, el lateral del Bayern Múnich, Alphonso Davies.

¿Cuántos goles tiene Jonathan David como profesional a nivel clubes?

Desde su llegada al plano profesional, Jonathan Davis ha tenido la oportunidad de defender a equipos como el Gent, el Lille y la Juventus de Turín. Así, el delantero de 26 años de edad registra 154 anotaciones y 51 pases a gol en 361 duelos disputados a nivel clubes.