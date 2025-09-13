Logró un gol olímpico y fue campeón mundial, hoy está retirado apenas a los 30 años

En 2011, México vivió uno de sus momentos más memorables en el futbol juvenil con la conquista del Mundial Sub-17 , torneo donde surgieron figuras que prometían ser el futuro de la Selección. Entre ellos destacó Jonathan Espericueta, mediocampista creativo que se ganó el Balón de Plata del certamen gracias a su talento y a un gol olímpico inolvidable contra Alemania en semifinales, resultado que a la postre lo ayudó a ser campeón junto a sus compañeros.

Su calidad técnica y visión lo colocaban como una de las grandes promesas del futbol mexicano; sin embargo, su camino profesional no siguió el rumbo que muchos imaginaron. Lo que parecía el inicio de una carrera brillante terminó siendo un recorrido lleno de altibajos.

¿Por qué no brilló Jonathan Espericueta, campeón mundial en 2011, en Tigres?

Formado en las fuerzas básicas de Tigres UANL, fue registrado con el primer equipo tras su éxito mundialista, pero bajo la dirección de Ricardo “Tuca” Ferretti tuvo pocas oportunidades. Aunque debutó en 2012 en la Concacaf Champions League e incluso anotó, en la Liga MX apenas acumuló 653 minutos en 17 partidos.

Buscó una nueva etapa en el Villarreal B en 2014, pero su aventura europea fue breve. A su regreso, pasó por Atlético San Luis y Puebla, aunque nunca encontró regularidad. En 2020, se unió al proyecto del Atlético Veracruz en la Liga de Balompié Mexicano, donde prácticamente cerró su carrera profesional.

¿A qué se dedica Jonathan Espericueta en la actualidad?

Retirado oficialmente desde 2022, Espericueta no se ha desligado del deporte. Ha jugado en ligas amateurs en México y Estados Unidos, y recientemente sorprendió al incursionar en el pádel. En 2025 se coronó campeón en un torneo de Padelarium Monterrey, haciendo dupla con el exfutbolista Jesús Dueñas.

Aunque su trayectoria profesional quedó lejos de las expectativas, Espericueta encontró en el deporte recreativo una nueva forma de mantenerse competitivo y vigente.

