Equipazo: ellos son los 9 jugadores que más ilusionan a la Selección Mexicana para el Mundial Sub 20

Del próximo 27 de septiembre al 19 de octubre se disputará el Mundial Sub20 de Futbol y México va con una de sus mejores generaciones de la categoría. El entrenador Eduardo Arce realizó una de las mejores convocatorias en muchos años. Muchos de los 21 llamados son observados por equipos europeos y que ya han tenido opciones en la Primera División de la Liga MX. Obed Vargas, Yael Padilla, Elías Montiel, Amaury Morales, César Garza, Íker Fimbres, Gilberto Mora, Hugo Camberos, Alexei Domínguez, son algunos de los nombres que resaltan en la lista de la Selección Mexicana.

México está en el grupo de la muerte. El equipo tricolor debuta ante Brasil, pero también enfrentará a España y Marruecos en el sector más complicado de todo el certamen. Gilberto Mora y Elías Montiel se podría decir que son los futbolistas más adelantados de su generación. Morita de los Xolos de Tijuana es titular en la Selección Mayor y lo demostró en gran parte de la Copa Oro. Por su parte, el futbolista del Pachuca es considerado por Javier Aguirre. “El Vasco” no ha tenido oportunidad de convocarlo con tantos compromisos de los Tuzos y las categorías menores.

@gil_morita Gilberto Mora ya tocó la gloria con la Selección Mexicana al ganar la Copa Oro 2025

“Lista la convocatoria definitiva de los 21 jugadores que representarán a México en la próxima Copa del Mundo Sub-20 en Chile. Bajo el mando del director técnico Eduardo Arce, un grupo de jóvenes talentos de la Liga MX y el extranjero se reportarán para encarar el reto mundialista. La Selección juvenil comenzará su andar con un par de partidos de preparación en Paraguay ante Colombia y Arabia Saudita, para luego viajar a Chile y comenzar su participación en el evento”, se puede leer en el boletín de la FMF.

¿Dónde juegan los futbolistas más talentosos de la Selección Mexicana?

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Obed Vargas. Es un mediocampista del Seattle Sounders y quien provocó que Luis Suárez, Leo Messi y Sergio Busquets se volvieran locos en la final de la Leagues Cup. Yael Padilla y Hugo Camberos, son las nuevas joyas de Chivas. Aunque Gabriel Milito aún no los utiliza mucho, desde que debutaron fueron considerados el futuro del Rebaño y hasta han sido observados por equipos de Europa.

El ya mencionado Elías Montiel, al igual que Alexei Domínguez, juegan en el Pachuca. Ambos son titulares con Jaime Lozano y se dice que Montiel fue visto por el Real Madrid cuando disputaron el Mundial de Clubes hace un par de meses. Amaury Morales, el nuevo talento del Cruz Azul. Nicolás Larcamón no lo toma mucho en cuenta, pero con Vicente Sánchez y Martín Anselmi fue pieza fundamental. Mucho se rumoró que el argentino lo quería llevar al Porto.

Íker Fimbres, la nueva sensación de los Rayados de Monterrey. César Garza es de esta lista el único que milita en Europa. Juega en Escocia para el Dundee, se desempeña como mediocampista.

Por último y no menos importante, Gilberto Mora, el futuro de México a sus 16 años. Es el futbolista más joven de la Selección Mexica. Tiene posibilidades de ir al Mundial 2026 y solamente se vende a Europa.

Lista completa de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial Sub 20

Porteros



Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas



Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Medios



Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

