CONFIRMADO: Jordan Carrillo revela su FUTURO con Pumas

Luego de los rumores que abordan la salida de Jordan Carrillo de Pumas, el mediocampista que fue refuerzo del Club Universidad Nacional para el Torneo Clausura 2026 parece haber aclarado su futuro.

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Llegando proveniente de Santos Laguna, el centrocampista de 24 años de edad no pudo conquistar el título ante Cruz Azul, no obstante, fue figura del conjunto de la UNAM a lo largo de la Liguilla.

Durante el Clausura 2026, Jordan Carrillo tuvo un registro de 22 partidos jugados bajo las instrucciones de Efraín Juárez, mismos en los que pudo colaborar con seis goles y tres asistencias dejando su mejor registro en Primera División.

"Competiré hasta que me muera, pelearé por esto hasta que me muera, Pumas...", son las palabras del futbolista formado en Torreón mediante un posteo en Instagram.

Y es que tras finalizar el Clausura 2026 con la derrota de Pumas en la Final ante Cruz Azul, la escuadra del Pedregal ha cumplido 15 años sin poder conquistar un campeonato y se especulaba con posibles destinos de Jordan Carrillo, de quien se hablaba que podía dejar al cuadro auriazul para firmar con los actuales campeones de la Liga BBVA MX o el Club América.

De momento y tras finalizar el certamen, en el Club Universidad Nacional no se han confirmado bajas de cara al Torneo Apertura 2026, mismo que va a dar inicio tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un calendario por confirmar.

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